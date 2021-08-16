【私營醫療】民主黨揭大部分醫療機構拒刊總監資料　斥影響病人權益促改善

▲ 民主黨袁海文公布問卷調查結果。（梁偉榮攝）

本港曾發生DR醫學美容事故，其後政府立例加強監管醫院、日間醫療中心、西醫、牙醫診所及衞生服務機構這四類私營醫療機構。有政黨於今(16日)召開記者會，指出現時衞生署私營醫療機構規管辦公室的網頁並無列出醫務行政總監（Chief Medical Executives）的資料，或會導致出現投訴機制未能處理的情況，形成潛在漏洞，影響病人權益、公眾知情權及業界操守，批評情況極不理想，促衞生署公開相關資料。

《私營醫療機構條例》2018年年底刊憲，私家醫院及首批日間醫療中心牌照今年1月1生效，當中列明醫務行政總監負責確保機構運作合乎規例，並要求任職者為註冊至少6年的註冊醫生或牙醫，並不可在5年內被判專業失德或緩刑。

深水埗區議員、民主黨醫療政策發言人袁海文及其團於今年7月中旬，以電話方式向「衞生署私營醫療機構規管辦公室」查詢部分日間醫療中心的醫務行政總監資料，但當時職員拒絕透露，袁認為做法不合理，並隨後於7月下旬，再電郵向署方，要求衞生署列出所有「醫務行政總監」身份，衞生署及後於8月12日，以電郵回覆時，僅提供其中一間日間醫療中心的醫務行政總監資料。

袁海文同時於7月下旬以電郵、傳真及電話方式，根據所有於私營醫療機構規管辦公室的網頁所列出的日間醫療中心資料，發出超過200份問卷，希望直接了解這些日間醫療中心的醫務行政總監、麻醉程序、註冊護士及收費等資料，惟截至8月4日，只有3間醫療機構完成問卷，反映大部分醫療機構不願透露其牌照相關詳情。

他表示，衞生署私營醫療機構辦公室網頁雖載有持牌機構部分資料，如持牌人及手術室數目，但未有註明醫務行政總監等資料，團隊先後以電話及電郵查詢衞生署，署方僅覆一間資料，並指會仔細平衡使用個人資料合理性以考慮披露，但未作承諾。

袁批評情況極不理想，或會導致出現投訴機制未能處理的情況，形成潛在漏洞，影響病人權益、公眾知情權及業界操守，又舉例指，現時投訴機制，只處理病人投訴，當出現例如私營醫療機構招攬生意宣傳，並非屬醫患關係問題，但醫務行政總監沒有確保醫療機構行事合乎醫生專業守則，公眾就難以作出投訴，即使想向醫委會投訴有關醫生，沒有醫生身份亦難以立案。

他認為，當局應公開相關資料，並同時刊登麻醉程序、護士數目及收費等資料，保障市民權益；又建議市民光顧私營醫療機構前，應事先查詢醫務總監資料、確認機構有合乎規例的人手設備、及了解自己接受醫療程序性質及風險。

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記者：洪芷晴