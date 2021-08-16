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【抵港檢疫】港府本周五起將美國等15個地區提升至高風險　已打針港人入境須酒店檢疫21天

社會 15:11 2021/08/16

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港府將美國等16個地區提升至高風險只准港人入境。

政府因新冠疫情發展，今日(16日)收緊從16個海外地區到港人士的檢疫要求，包括將法國、美國、泰國等15個地區，提升至高風險指明地區，澳洲亦增至中風險指明地區，有關安排調整將於8月20日凌晨零時起開始生效。

下列海外地區有關安排調整將於8月20日凌晨零時起開始生效：

以下15個海外地區由中風險B組指明地區提升至高風險A組指明地區

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高風險地區只准已完成接種疫苗，並持認可接種疫苗紀錄的香港居民抵港，須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，及後7天須自行監察

由低風險C組指明地區提升至中風險B組指明地區

  • 澳洲

中風險地區抵港的港人，如未有接種疫苗，亦須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫；如已接種疫苗的抵港人士，不論是否屬於港人，於指定檢疫酒店接受14天強制檢疫，及後7天自行監察，已獲港府認可化驗所檢測帶有抗體，酒店檢疫期可減至7天，及後7天自行監察。

港府稱，全球新冠疫情受到Delta變異病毒株嚴重威脅，多個國家確診數字於短時間內大幅飆升，不少地方即使大規模接種疫苗後病毒傳播仍然死灰復燃，對本地疫情防控造成重大挑戰。

發言人指，政府經審視一籃子因素後，決定提升16個疫情嚴峻的海外地區的風險組別，向相關入境人士施以更嚴格的登機、檢疫及檢測要求，以嚴守本港外防輸入的抗疫屏障。

政府將刊憲更新《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的相關指明，落實上述措施。

政府會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則，考慮一籃子因素，包括公共衞生因素，及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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