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【律師會改選】鄭若驊稱認同法律團體非政黨　應保持專業非政治化

政治 15:29 2021/08/16

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鄭若驊稱非常同意，法律團體並非政黨或政治組織，應致力保持專業而非政治化的意見。（經濟日報資料圖片）

香港律師會將於下周進行改選理事。律政司司長鄭若驊在網誌上稱，同意法律團體並非政黨或政治組織，應致力保持專業而非政治化的意見。

鄭若驊續指，法律界應積極發揮所長，推展法律服務，捍衛法治，讓專業歸專業，以回應業界和社會的期望、讓法律界繼續有效落實，專業與執業兩方面的自我監管制度、讓法律執業者得以施展才能，開闢廣闊的天地，迎接光明的未來。

另外，鄭若驊又提到，只要真心堅守「一國」原則，尊重和貫徹落實一國兩制，緊記《基本法》的初心，維護國家主權統一、領土完整，保持香港繁榮和穩定，她非常有信心，普通法會繼續在香港實行，又強調香港的發展，不能再讓一些根本是反中亂港的人，通過意識形態，或利用不同的平台，滲透不利香港穩定發展的腐朽思想。

律師會將改選理事，早前內地媒體《人民日報》曾發表評論文章，籲要「搞專業不搞政治」，勿步大律師公會後塵。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

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