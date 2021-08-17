【曾俊華專訪】曾俊華享受劍擊過程不理輸贏　比賽時「信邪」必做一件事

▲ 曾俊華透露自己比賽時都會「信邪」。（黃建輝攝）

不少運動員在比賽前都會有小習慣，以加強自己的信心，自小熱愛劍擊的曾俊華亦不例外。他為了模仿世界一流劍手，在讀大學開始決定「留鬚」；每逢比賽更要穿上同一件T恤「打底」，「這對我是十分緊要的，在信心上是有種特別的感覺。」

被港人經常暱稱為「薯片叔叔」的曾俊華，其「八字鬚」形象深入民心。原來這兩撇鬍鬚背後蘊藏他自小對劍擊的「迷信」。曾俊華憶述，小時候留意到不少世界一流的劍手都會「留鬚」，

當時意大利、法國厲害的劍手都是有鬍鬚的」，令他自大學開始模仿其他劍手「留鬚」，至今從未改變。

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曾俊華笑言，當時很多劍手包括他自己在內，均「迷信」身穿同一件T恤「打底」去比賽，有助加強他的自信心，更有利他比賽時發揮理想，

可能有次穿了某件T恤發揮特別好，所以覺得下次着都會好，有一段時期還嘗試過不如不要洗T恤，試試看效果會不會更好。

雖然已闊別運動員身份多年，但曾俊華從未離開過劍壇，自80年代回流香港後，一直擔任喇沙書院劍擊教練，至今已長達30多年。他坦言，要成為一名運動員是很艱難的事，不論是個人或其家人都要犧牲不少，

（他們）將最好、年輕的幾年時間投放出來，但運動員生涯十分短暫，不可以做足一世，所以變成相當大的犧牲。

曾俊華過去執教過無數學生，他認為，若要選擇踏上運動員的道路，首先要保持忍耐和堅持的心才可做到，又要明白非一朝一夕就可取得好成績，

張家朗打了10多年劍，都不是一個短時間。他可以堅持一段長時間，甚至在中學放棄讀書而全職打劍。運動員總有說不盡的辛酸，沒有經過失敗，是永遠不知道勝利滋味。

曾俊華專訪金句錄：

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記者：陳子謙