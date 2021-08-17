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【曾俊華專訪】任喇沙書院劍擊教練逾30年　曾俊華寄語父母：對孩子參與運動勿抱期望

社會 08:00 2021/08/17

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育有一子一女的曾俊華，雖然自己十分喜愛劍擊運動，但他從不強求子女跟他一起「打劍」，而會讓他們跟從興趣去選擇。他又認為，運動可鍛練小朋友的忍耐力和專注力，有助應付將來面對各項事情，並不存在學業與運動兩者兼顧的問題。

自港隊花劍代表張家朗奪得奧運金牌後，本港隨即捲起一股「打劍風」，不少家長紛紛為子女報名參加劍擊班。本身是一名劍擊愛好者的曾俊華坦言，自己從未強求子女跟他一起「打劍」，

兒子喜歡游泳，女兒則愛打排球。我一向覺得子女有興趣去做一件事，先可以去投入。

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他明白不少家長心中已盤算子女如何成長，有人希望子女做運動令個人履歷「靚啲」；有人則認為學業為重，要求子女放棄運動。曾俊華強調，運動與學業並不存在兩者兼顧的問題，

如果你要想打劍要與學業兼顧，根本就唔好去打劍。

曾俊華認為，子女投入體育培訓，對其成長有很大幫助，除了加強他們的集中力和忍耐力，其自信心亦會更加大，

有可能讀書更加有心機，更可以集中，因為用了一些體力令頭腦更加投入，集中力亦加強很多。

他又指，體育可以鍛煉不少個人的軟實力，亦會令人更捱得苦，對學業以至將來生活上各樣事情都有幫助。他認為，家長對小朋友運動訓練，不應只考慮比賽成績，

我覺得比賽是次要，如果你想參加學一個體育，是自己的享受，我覺得是比較重要。

曾俊華專訪金句錄：

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記者：陳子謙

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