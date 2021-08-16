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【民陣解散】譚耀宗稱毋須擔心遊行自由收緊　不應以遊行帶其他政治目的

政治 15:49 2021/08/16

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譚耀宗稱，遊行自由沒有收緊。（經濟日報資料圖片）

多次發起大型遊行的民陣，昨日宣布解散。全國人大常委譚耀宗稱，毋須擔心遊行自由被收緊，只要獲發不反對通知書以及保持和平，仍然可以繼續遊行。

譚耀宗今日出發往北京，準備出席明天召開的人大常委會。他表示，遊行不應帶有其他政治目的，以及衝擊或破壞社會，又批評民陣以往舉辦的遊行後，都出現暴力衝突，對社會穩定及國家安全造成衝擊，是港區國安法實施後，絕不允許發生的事情。

對於明天召開的人大常委會，他稱將審議一條全國性法律，納入《基本法》附件三，或是《反外國制裁法》，但確實內容有待中央公布。

另外，港區人大代表葉國謙今早在電台上稱，民陣解散反映其十多年來的所作所為，已走到窮途末路，而民陣本身也是反政府平台，多個團體成員都是反政府、反中央的組織，在港區國安法下，反中亂港組織已沒有活動空間，大型反中亂港遊行將成為歷史。不過，他不同同日後沒有遊行自由，只要遊行是表達訴求，不是反中亂港，是會受到《基本法》保障。

前民陣召集人楊政賢則指，民陣過去擔當議程制定的角色，而舉辦的遊行門檻低，讓不同階層都能參與。他認為，遊行示威是基本人權，有助政府理解民意。

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責任編輯：陳宛彤

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