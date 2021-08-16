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【MIRROR成員】姜濤公開MIRROR群組對話　教主Anson Lo「崩壞」照慘被曝光

娛樂 16:58 2021/08/16

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姜濤公開MIRROR群組對話，Anson Lo崩壞照曝光。

人氣男團MIRROR經歷早前《調教你MIRROR》節目後，感情更進一大步。百厭的姜濤今日（8月16日）在社交網站公開MIRROR成員群組的對話截圖，隊友Anson Lo（盧瀚霆）的醜照表露無遺，流出醜照的Edan（呂爵安）。

評論過該照片的Stanley（邱士縉）和Jeremy（李駿傑）均被Anson Lo「鎖定」，MIRROR隨時引起「內戰」！

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Anson Lo搞笑的醜照。（instagram圖片）

Anson Lo「面容扭曲」

姜濤於今日下午突然在IG的限時動態，標記隊友Anson Lo並跟對道歉，以為二人之間發生嚴重的事件，怎料姜濤的下一個帖文，是一張Anson Lo在舞台上唱跳的影片截圖，平時青靚白淨的「教主」被影到面容扭曲的一刻，鬼馬的姜濤表示：「但這個真的太好笑了！」

擁著姜濤接連則出MIRROR群組的對話截圖，爆出原來流出這張醜照的其實是Edan，同時更爆出隱藏在MIRROR之間近三年的「秘密」，就是姜濤一直以來都記錯隊友Edan的名字，電話簿寫著他叫作「Eden」。

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（instagram圖片）

對此，Edan沒好氣地謂：「係我share比（俾）姜嘅，但重點係，識咗3年，到而家都係串錯我做eden。」

截圖中見到姜濤傳出Anson Lo的醜照後，Jeremy與Stanley馬上給予回應，Jeremy更直指：「這個是浮屍。」姜濤更不留情面直指：「你塊面都幾鬆。」

【MIRRORXERROR】Anson Lo與隊友現身屯門心情佳　教主感謝神徒支持：現時專心工作【有片】

MIRROR群組對話公開。（instagram圖片）

MIRROR成員「開戰」

Anson Lo見狀，馬上在其IG開帖，標記姜濤、Edan、Jeremy與Stanley，並問大家是否想要「開戰」。

Edan馬上「耍冧」謂：「冤有頭債有主，我開心share冇諗過公開，要搞搞姜大佬好啦！」

【MIRROR】《紐約時報》專題探討MIRROR現象　稱12子為香港注入歡樂

三子又有新廣告片推出。（發相）

「受害者」Anson Lo揚言開戰之後，分別貼出4張用公仔遮樣的照片，相片正正是他「引戰」的四位隊友的醜照，「貼心」地為大家遮掉醜態的他表示：「今日大家要學懂一件事情，凡事留一線，日後好相見。Still love you guys」

【調教你MIRROR】MIRROR接受心靈輔導　梁祖堯：多謝一班勞苦功高的幕後英雄

廣告以籃球作主題。（發相）

MIRROR打籃球拍新廣告

另外，姜濤、Anson Lo與Edan為快餐店所拍攝的新廣告影片《男兒爭入樽》即將播出，袁劍偉導演更自導自演，粉墨登場。

廣告商今日公開預告片段，影片以姜濤最喜愛的運動籃球為題材，三位成員施展渾身解數大騷球技，以速度和型格決一高下。

【MIRROR成員】柳應廷Anson Lo因一事變交心　盧瀚霆曾被稱矮仔感不快

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同場加映：呂爵安、陳欣妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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