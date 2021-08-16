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【新冠疫苗】港大噴鼻疫苗第一期臨床測試完成　袁國勇：證實安全無出現嚴重副作用

社會 16:08 2021/08/16

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港大噴鼻疫苗第一期臨床測試證實安全。（經濟日報資料圖片）

港大醫學院正研發「衞活苗一號」噴鼻新冠疫苗，現時已完成第一期臨床測試，港大微生物學系講座教授袁國勇接受查詢時指，第一期臨床測試證實疫苗安全，無出現嚴重副作用，惟暫時未掌握研究數據；現時正待內地製造第二批噴鼻新冠疫苗，用作第二期臨床測試。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅亦指，第一期臨床測試已完成，正待數據分析，研究仍持續按進度進行當中，待第一期完成分析後，將於港展開第二期臨床研究。

團隊早前指將展開第二階段臨床研究，並會擴大合適劑量試驗人數，招募80名18歲至55歲的健康人士參與試驗；又指下一步第三期臨床試驗需時2年，換言之噴鼻新冠疫苗最快需2至3年後才面世。詳情請見【下一頁

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：陳正怡

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