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【愉快學習】棄傳統「龍校」讀Happy School 媽媽感恩女兒獲3間Band1英中錄取

中小學 11:52 2021/08/19

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樂兒媽媽希望女兒留下6年美好回憶。

為子女選擇最好的學校，還是最適合的學校？有父母追求子女讀「龍校」，樂兒媽媽卻有自己的想法，樂兒在傳統「龍校」幼稚園畢業後，她有感學校追趕進度，放棄直升選擇入讀標榜Happy School、只營運9年的基督教宣道會宣基小學（坪石）。面對旁人的不解，樂兒媽媽卻堅守「其他人追求的未必是自己喜歡的」，經過6年的愉快學習，樂兒靠自己的努力也考入了Band1英中——匯基書院(東九龍)。

6年前，樂兒從傳統龍校幼稚園畢業，原本她可以直升小學，再直升中學，但樂兒媽媽卻選擇轉校。樂兒媽媽表示，樂兒上幼稚園K2時已經要練習寫字，但樂兒當時寫字較慢，不停練習寫字令她產生挫敗感，3年的幼稚園生涯，她開始意識到孩子需要按照自己的成長發展，

孩子不是只有A、B、C、D，可能孩子屬於E呢，教育應該是要容納不同類型的孩子，合適很重要。名校有時為了標榜成績而背負太多枷鎖，如果為了讀名校而影響孩子的情緒，甚至身心健康，不值得。​​​​​

小一選校時，樂兒是第四志願派到SK2的，由於SK1( 基督教宣道會宣基小學) 在將軍澳的口碑不差，她當時並沒有急於叩門，而是深入了解SK2的背景，她在註冊當日更主動約見校長傾談，區校長的教育理念也打動了她，樂兒媽媽最終將目光放到基督教宣道會宣基小學（坪石）。

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樂兒媽媽憶述，當年她到SK2註冊時，SK2的校舍仍在修繕中，校園沙塵滾滾，小一入學簡介會也在其他地方進行，簡介會上的分享再次給予她信心，教職員都站在孩子的角度去分享，分享會完結時社工更主動叫在場父母「俾掌聲給孩子，因為孩子安靜地坐了45分鐘」，更建議父母給予雪糕獎勵。

阿囡當時跟我說，她很喜歡間學校，因為老師好好！

小學銜接升中，不少父母選校時都會重視往屆升中成績，當樂兒媽媽選擇入讀SK2時，也有朋友跟她說「遲些你會後悔」，樂兒媽媽卻堅持自己的選擇，她強調選校沒有絕對的對與錯，「升中成績不是最重要，合適才是最重要，我希望阿囡享受學習過程，喜歡上學，可以發揮自己就可以！」

如果孩子是Band 3學生，你都是選擇最合適的Band3學校。

回首在SK2的6年學習生涯，樂兒媽媽只有感動兩個字。令她感動的是，每個老師都是用心去愛孩子，為每個孩子走多一步，「沒有孩子被放棄！」她印象深刻有一次，女兒班上有同學在課堂上嘈吵，女兒與該名同學發生衝突，老師下課後沒有跟二人說道理，而是帶他們去遊戲室玩遊戲，老師貼心的處理，結果令到女兒與該名同學和好，甚至成為朋友，即使同學中途轉校，現時仍保持聯絡。

SK2小一小二不設測考，改以評估代替，樂兒媽媽笑言自己是「「懶媽媽」，不注重分數，只注重女兒錯在哪個地方，與學校的教育理念不謀而合。雖不設測考，學校卻很著重培養學生的閱讀興趣，每天早上有禮堂早讀環節，也會邀請故事叔叔回校說故事，無形間令孩子建立習慣。

樂兒是SK2首屆畢業生。（受訪者提供）

6年過去，樂兒成為SK2首屆畢業生，中一自行派位時獲3間Band1中學錄取，最後選擇入讀匯基書院(東九龍)。除了女兒自身的努力，她更歸功於學校升中預備班，她指學校老師清楚女兒的性格，模擬面試都是介紹最真實的自己，絲毫不造作，她難忘女兒收到學校錄取通知時，班主任比她更加開心。

離開小學升上中學，樂兒媽媽感慨地表示，女兒6年來都當SK2是第二個家，令她更加相信選校不只是影響6年的小學生涯，而是影響一輩子。

快樂童年對孩子的一生很重要！雖然學校3年後結束營運，但6年的小學生活在心中，只要阿囡在20、30歲仍然記得6年的開心生活，已經是最好的回報。

同場加映【湊得輕鬆啲】4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽

記者：鄺嫻

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