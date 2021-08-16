【認罪判囚】涉安眠藥混紅酒性侵女網友　已婚程式員認罪囚5年

▲ 涉案被告姚雲龍，被控於2020年2月19日強姦女事主。（經濟日報料圖片）

55歲已婚資訊科技程式員透過交友程式SweetRing認識42歲女網友後，兩人相約在餐廳見面，程式員涉提早到達餐廳，將安眠藥加入火鍋湯底及紅酒內，女網友進食後感暈眩，程式員趁機將女網友帶到酒店內強姦。程式員今（16日）於高等法院承認1項強姦罪，被判囚5年。

涉案被告姚雲龍，被控於2020年2月19日強姦女事主。案情指，被告與女事主於2020年2月15日透過交友程式相識，兩人交換聯絡電話後，開始透過Whatsapp聯絡。翌日，兩人首次於九龍塘一間咖啡店見面，女事主雖然對被告有好感，但並未與被告發展為情人關係。

被告於2月18日再相約女事主於翌日吃晚飯，被告並於當日傍晚約5時50分首先到達位於尖沙咀一酒店內的餐廳，被告就座後，先從背包取出兩瓶紅酒及點菜。被告其後到餐廳外會合女事主，兩人於席間喝酒聊天，及後女事主開始感到暈眩，被告於是扶著女事主離開餐廳，女事主其後便失去意識。

翌日凌晨約1時，女事主醒來，驚覺自己全身赤裸地躺在酒店房的床上，而被告則有穿上衣服並躺在其身旁，女事主感到自己的下腹疼痛，下體並有白色液流出，女事主嘗試記起失去意識前發生什麼事，她記得被告與她口交及性交，她曾反抗但不果。

女事主其後與被告對質，被告表示兩人都喝醉了並發生性行為，被告更聲稱自己有使用避孕套。女事主其後報警，被告被捕時於警誡下否認曾強姦女事主，而警方則從被告家中搜出40粒安眠藥。警方翻查酒店閉路電視片段，發現被告獨自在餐廳內時，曾將一些東西放進火鍋湯底及其中1隻紅酒杯內。

被告其後於進一步警誡下承認，他曾將安眠藥放進紅酒杯及湯底內，而有關安眠藥是他在旺角一間藥房以300元購入，並承認犯案時並沒有使用安全套。

辯方今求情時指，被告的妻子於事發後已向他提出離婚，而事主最初亦對被告印象不錯。

法官判刑時指，女事主的創傷報告反映她曾有自殺傾向，亦經常埋怨自己，並需服用安眠藥。法官認為本案有加刑因素，因為被告預先準備安眠藥，犯案時沒有使用安全套，使女事主有懷孕及患性病的風險，而使用安眠藥亦可能損害事主的健康，事主事後須接受心理治療。法官認為被告的唯一求情因素是認罪，免卻事主需出庭作供，判被告入獄5年。

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記者：楊詠渝