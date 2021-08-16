【全運會】曹星如北上備戰全運會　目標奪取獎牌

▲ 曹星如北上備戰全運會。（資料圖片）

本屆全運會將於9月15至27日期間在陝西舉行。香港拳擊代表曹星如今日與香港拳擊總會教練伍浩文（Dennis），一同在深圳灣出發北上備戰。曹星如表示，希望找回比賽感覺，會以奪取獎牌為目標。

34歲的曹星如將出戰男子57公斤級賽事，拳擊項目則提前於9月8日展開。他表示，今次參加全運會，首先要尋回比賽感覺，將過去一年多練到的技術、節奏和技巧用在比賽上，亦希望控制自己的心情，不要太心急。

他又指，目前首要任務要在深圳酒店房內隔離21日，目的要想方法練習保持體能，已自備拉力帶、細啞鈴及頭戴式拳擊速度球等器械，也會多加揮空拳訓練。

曹星如亦表示，年紀增長或對體能有影響，但可靠經驗「搭夠」，自己雖已一年半未有出賽，但一直有保持練習，近5個月有與重自己8至10公斤的對手訓練。

他先在深圳完成隔離21天，然後再飛陝西，暫定9月8日抽籤看看有何對手。他指，全運會後會到俄羅斯打世錦賽，亦會出戰明年舉行亞運會。

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責任編輯：陳子謙