【英雄本色】74歲狄龍驚傳浴室昏厥送院　譚俊彥親回父親病危傳聞

▲ 譚俊彥交代父親狄龍現況。

譚俊彥父親、現年74歲的狄龍，早前才為兒子譚俊彥慶祝41歲生日，當時顯得精神奕奕，可是近日有傳狄龍在家中洗澡時昏厥，送院後情況緊急，事件傳出後，各界都對狄龍大哥的健康情況甚為關心。

近年鮮有在幕前曝光的狄龍，主要在家享家庭樂，常跟兒子譚俊彥一家面見，享受湊孫樂趣。早前譚俊彥41歲生日，狄龍跟太太陶敏精神飽滿跟兒子一家慶生。

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不過，之後卻傳出狄龍在洗澡時昏厥，之後由救護車送院，並情況危急，令影迷十分擔心。

但狄龍兒子譚俊彥卻向傳媒表示父親現時身體很好，澄清未有入院一事，及常到自己家中探望孫女。

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內地拍戲曾暈倒

狄龍原名譚富榮，70年代初已是影壇當紅男星，為邵氏拍過多齣經典電影，古裝大俠形象深入民心，80年代以《英雄本色》再度活躍，成為金馬影帝。至後來在TVB劇集演包青天，形象一直正氣。

狄龍從影至今仍未正式退休，上月底便為溫碧霞監製的電影《我們的十八歲》開鏡，與文雪兒相隔40多年在合作，合演夫妻。

譚俊彥曾透露父親狄龍曾在內地拍戲時意外暈倒，健康響起警號，記性也不及以前，他亦希望父親可以退下來，不過狄龍熱愛電影，故有機會也會繼續演下去。

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