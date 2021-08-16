【媽媽的神奇小子】新作西班牙奪最佳電影　吳君如為港爭光感鼓舞：群策群力嘅成果

根據前殘奧金牌得主蘇樺偉凡真人真事改編而成、由吳君如監製及主演的《媽媽的神奇小子》，可謂近日的話題電影。電影開畫四天票房已超過 500萬，成為今年暑假檔期港產及華語片第一位。

電影票房報捷的同時，亦奪得第18屆西班牙比克（巴塞隆拿）《亞洲夏日電影節》（Asian Summer Film Festival (Vic, Barcelona) ）競賽單元中榮獲「最佳電影」。評審形容電影「鼓舞及溫暖人心，展現出蘇樺偉的不凡及克服一切的能力」身為監製及主演的君如對於電影獲得「最佳電影」。

君如笑指聽到消息時不禁在家中跳了起來：「原來開心到彈起係真嘅，真係好鼓舞，票房報捷之餘電影又攞埋獎，真係開心到癲咗！」

她表示獲最佳電影對最為感到振奮：「因為係成部戲台前幕後，群策群力嘅成果！巴塞隆拿係我其中一個好喜歡嘅城市，今次去唔到攞獎係有啲失望，但係我會繼續留港支持參加殘奧嘅運動員同埋繼續謝票！謝爆佢！」

▲ 谷德昭、張達明現身撐場、支持君如！

鄭中基張敬軒感動

而一眾君如的圈中好友也有分享過觀後感，張敬軒表示看過電影後不但指電影感動人心，更「鬼馬」地追問電影可有菲律賓版，好讓他家中的工人姐姐能跟姊妹們一起到戲院觀賞。

而鄭中基與老婆看完電影後要連忙安慰太太，皆因太太感動得幾乎全程抹眼淚，所以鄭中基來不及給君如說觀後感，笑說會致電她詳談。

▲ 張敬軒要求電影推出菲律賓版，相當鬼馬！

君如回應：「大家的迴響也正是我拍攝這部戲的初衷，透過偉仔的故事，將一份母親的愛傳遞。」

她表示拍攝過程雖然艱難，但發覺原來身邊台前幕後人員，跟運動員同樣充滿體育精神：「一起向前衝，同樣地也希望這部電影能繼續衝出更好的成績來。」