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【星二代學校】李元元入讀天主教幼稚園K1　Lucy試完校服爆喊：我好想返學

幼稚園 17:19 2021/08/16

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3歲多的李元元9月即將讀K1，日前開心試校服，但得知未有得返學爆喊。

踏入8月幼稚園陸續開學，3歲人氣星二代、李璨琛（Sam）女兒李元元（Lucy）也即將升K1，入讀某間天主教幼稚園。日前Lu媽梁志瑩（Sophia）為Lucy試校服時，Lucy以為有得返學滿心期待，其後得知9月1日才開學竟然爆喊！

從Lucy的IG影片中可見，Lucy身穿的校服屬於天主教轄下幼稚園，藍色格仔裙非常可愛。Sophia留言笑女兒以為穿上校服可以馬上返學，發現真相後立刻嚎哭大叫︰

點解咁耐都仲未返學㗎？我好想返學呀！

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網民笑稱Lucy應該以為「返學係去街街嘅其中一種」，開學後可能哭得更厲害，「可能返咗學就唔想再返」、「好明顯佢唔知咩叫功課」、「佢可能未知返學同功課係套餐嚟」。

最可愛係你！（曾耀輝攝）

傳入讀聖瑪加利大 全年學費4萬

據悉Lucy入讀位於跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園，是一所傳統、很有愛的學校。根據學校網頁介紹，天主教聖瑪加利大幼稚園創校於1986年，課程以兒童為本，從遊戲中學習，以提高學習興趣、啟發創意思維，並著重品德教育，培養孩子以愛待人，寬恕別人及關愛社群之心。

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天主教聖瑪加利大幼稚園屬非牟利學校，沒有參加幼稚園教育計劃，現時全年學費$40,800，分10期繳交。該校分上下午班，強調活動教學，著重學術。星二代校友包括周汶錡兩名兒子。

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升讀高主教小學部機會高

另有報道指Lucy入讀位於北角的高主教書院幼稚園部，校服與聖瑪加利大一樣。天主教香港教區於2012年9月重辦幼稚園部，貫徹一條龍辦學精神，入讀高主教書院幼稚園部的學生有機會直升小學部，不少家長因而看高一線。

學校以真理、生命、愛德、義德及家庭為五大核心價值，課程以幼兒為本，關注幼兒的身心發展，期望培養幼兒有健康體魄，有良好的「兩文三語」基礎，富創意及解決問題的能力。現時高主教書院幼稚園部的全年學費為$39,700，分10期繳交。

同場加映︰3歲李元元一味靠玩成最搞笑星二代　Lucy媽︰家是最好的playgroup

同場加映︰批評對方父母是夫婦爭吵大忌　鼓勵可令「豬隊友」變「神隊友」

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責任編輯︰林綺玲

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