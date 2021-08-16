【消委會】31款果乾營養元素較新鮮水果低　食安中心正跟進4款食物標籤有問題產品

▲ 消費者委員會對21款水果乾樣本檢出除害劑，4款除害劑多達10種或以上。(程志遠攝)

消委會測試31款預先包裝水果乾，全部樣本屬高糖，超過4成驗出至少三種除害劑，或會影響健康。「鯉魚門紹香園」士多啤梨乾屬所有樣本中最多糖，每100克克含31.5克糖；4款乾果包括「Kirkland Signature」藍莓乾、「馬莎 」、「瑪莉安妮」、「妹嘜」提子乾更驗出多達10種或以上除害劑。

31款預先包裝水果乾，售價約由9元至200元。測試項目涵蓋霉菌毒素、防腐劑、除害劑殘餘、糖分及多酚含量，亦檢視了樣本的標籤資料。

測試發現全部樣本都屬「高糖」食品，其中提子乾平均糖含量最高，每100克有57.4克糖；杏脯就最低，但每100克也有35.8克糖，其餘的果乾都有40多至50多克糖。「鯉魚門紹香園」士多啤梨乾是糖含量最高的樣本，食1份40克便攝入31.5克糖，成年人要行大約36分鐘才可以消耗它提供的能量；「迪士尼 California Raisins」提子乾的實際糖含量遠高於包裝標示約19倍，已轉交食安中心跟進。

研究及試驗小組主席譚鳳儀指，製作水果乾，水分一抽走，糖就更多，相比之下糖的成份高，水果乾較新鮮水果的糖分高，營養元素較低，所以建議吃新鮮水果。

另外，4成樣本驗出至少3種除害劑，當中4款乾果，包括「Kirkland Signature」藍莓乾、「馬莎 」、「瑪莉安妮」、「妹嘜」提子乾更驗出多達10種或以上除害劑。譚鳳儀續指，混合使用除害劑有機會對健康構成影響，「因為可能有多種的除害劑疊加效果很大，現在沒有足夠研究證據證明會有疊加或加成效用，但有多於一種除害劑其實也不應該」，期望業界採用有良好農業規範的原材料供應商，先採取物理防治措施管理蟲害及病害，減少使用除害劑等化學防治。

食安中心表示，經評估後認為，涉及除害劑殘餘的所有產品，均不構成健康風險及無違反相關規例。餘下涉及糖分營養標籤的樣本，中心發現相關商戶，已就其中兩款產品進行整改或下架，並就餘下兩款產品作相應行動。

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記者：陳麗娜