【涉洗黑錢】涉借出户口處理騙款兩婦否認洗黑錢　其中1被告自稱亦受騙

▲ 首被告魏玲玲。（林欣樂攝）

已婚婦人於網上認識自稱為男機師人士，對方聲稱購買了貴重禮物給她，但藉詞禮物超重等要求婦人付款，轉賬到不同戶口。其中2名户口持有人否認串謀洗黑錢罪，今（16日）於東區裁判法院開審。其中1名女被告向警方聲淚俱下表示，戶口是用作出糧用，款項是給予網上認識的「男友」使用，並稱「一蚊我都冇攞過」。女被告又稱「佢呃我感情、呃我錢都唔緊要⋯⋯我都係因為愛一個人，先咁幫佢」。

▲ 次被告譚介雲。（林欣樂攝）

兩名女被告為魏玲玲（47歲）及譚介雲（51歲），兩人否認各1項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

控罪指，首被告於2018年3月21日至11月28日串謀Kelvin Lee在中銀某戶口處理從可公訴罪行得益的財產逾49.1萬元。控罪另指，次被告於2018年9月4日至11月15日串謀Codecasa Riccardo及其他不知明人士，在滙豐某戶口處理從可公訴罪行得益的財產逾50.1萬元。

被告的承認事實指，受害人鄭淑英於2018年9月初於網上認識了James Chung，對方自稱是民航飛機師，並聲稱有貴重禮物會送給鄭，及後鄭接了1個來電，1名自稱叫Ivy的人指其禮物已到達馬來西亞，但因為超重等問題而需要收錢，鄭便轉賬1.71萬元。及後Ivy又致電鄭表示禮物貴重，需要付逾3.4萬確保安全，鄭照辦。

庭上播放首被告魏玲玲與警方錄影會面片段，她聲稱從網上認識了Kelvin Lee，兩人發展成情侶，Kelvin Lee不久便到馬來西亞，並向她聲稱遇劫，身無分文，身分證亦被盜去，故需要金錢。

魏續指於銀行開了新戶口作出糧用，並一直將款項存入戶口，魏稱「人工都俾埋佢」，亦將提款卡寄給對方，以及有寄過禮物及錢予對方，作為對方日後做生意用，但魏稱並不認識Ivy。警員問及是否想過借出戶口予別人使用，可能干犯洗黑錢罪行，魏表示沒有想過。

魏稱於2018年10月15日，她發現有人曾存款1.71萬元到她的戶口，魏追問下，其「男友」解釋是顧客付款給他買貨用，魏之後亦再開另一個戶口給「男友」使用。

魏聲淚俱下表示，「戶口係攞嚟出糧咋，其他存款提款都係男友做嘅，我一蚊都冇攞過」，又說「佢呃我感情、呃我錢都唔緊要，但唔好搞到咁樣（被控），我都係因為愛一個人，相信佢，先咁幫佢，佢話我係佢最後嘅親人」。

審訊下午續。

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記者：林欣樂