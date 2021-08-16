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【投資騙案】40歲空姐墮網上情緣騙案損失逾600萬　警方拘22人涉詐騙及洗黑錢

社會 16:46 2021/08/16

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一名40歲女空中服務員墮入網上情緣騙案，於3個月期間損失630萬元。

警方新界南總區重案組於本月11至13日，展開打擊反詐騙拘捕行動，成功拘捕22人，包括17男5女，年齡介乎19至50歲。被捕人涉嫌於2019年10月至今年3月涉及多宗串謀詐騙及洗黑錢案件，連同之前行動共拘捕4個詐騙集團，合共54人。被捕人士年齡介乎15至69歲， 當中包括11名骨幹人士及43名傀儡戶口持有人，被捕人報稱學生、家庭主婦、 侍應、運輸工人及無業等。部分人有黑社會背景，警方行動中凍結集團188萬元犯罪得益。

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4個詐騙集團共涉119宗騙案，涉及119名受害人，涉款總額高達2,150萬元。其中單一最大損失案件，一名40歲女空中服務員墮入網上情緣騙案，於3個月期間損失630萬元。 警方調查發現詐騙集團主要有兩種詐騙方式，分別為網上情緣及投資回報， 為求得到受害人信任，詐騙集團會製造假卡片，及虛假網上投資程式，當受害人下載虛假應用程式後，不虞有詐以為自己已開設投資戶口，當受害人欲取回投資回報時，騙徒已失去蹤影，受害人方發覺墮入騙局。

警方拘捕22人，涉嫌詐騙。（黃傑偉攝）

詐騙集團更會於網上以高回報招攬傀儡戶口持有人， 集團骨幹成員會安排戶口持有人入住酒店及操控傀儡戶口， 詐騙集團亦會於網上刊登招聘廣告，以拆單形式訛稱於家中工作無需經驗便可獲得6至8％佣金回報，警方於求職詐騙案件中拘捕8人，當中一名19歲少女於求職騙案中損失高達14萬元，其身分更被詐騙集團盜用，於網上瘋傳為詐騙集團骨幹成員。

新界南總區重案組第3隊總督察周子軒指出，新界南警區於2021年上半年錄得1,911宗詐騙案件，比去年同期上升25％。 警方呼籲市民不要輕易將私人戶口借出，因有機會干犯洗黑錢罪名，亦重申，「串謀詐騙」及「洗黑錢亅屬嚴重罪行，最高可被判監禁14年呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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