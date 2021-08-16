【AH佛真惜玩】跟許廷鏗相隔十年再合唱 林師傑感激歐陽巧瑩支持
娛樂 16:48 2021/08/16
《AH佛真‧惜玩》由許廷鏗首次為ViuTV擔任節目主持，節目邀得一眾圈中好友擔任嘉賓，包括陳健安、林二汶、林欣彤、林師傑、賈思樂、謝安琪及黃夏蕙。透過主持和嘉賓一同經歷不同的挑戰，從驚喜中帶出人生在世不同思考課題，以及活在當下的訊息。
今晚（16日）播出的一集，許廷鏗（Alfred）安排了林師傑到尖沙嘴鬧市Busking，希望大家可以重新認識及感受師傑。
林師傑邊Busking，Alfred邊幫他影相。師傑透露幾年前曾經跟自己有個很誠實的對話，問自己想成為一個怎樣的人，發現自己想成為一個好爸爸及想繼續做音樂。
師傑多次談及老婆歐陽巧瑩（Tammy），他指認識Tammy以後，不再介意別人的看法，只在乎她如何看自己，他更以歌曲表達老婆對自己生命的意義有幾大，認真深情！
許廷鏗亦揀了首特別的歌曲送給師傑，「今次是我同林師傑自當年玩比賽後，相隔10年再合唱，所以我選了《給十年後的我》這首歌！」師傑即提出請求，指以往他都是從收音機及電視聽到Alfred的歌，今次想走到觀眾群中欣賞Alfred唱歌。
撰文 : TOPick柴犬出動