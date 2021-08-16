【申索敗訴】尼泊爾籍婦疏忽過馬路案脫罪向控方索償　法官裁定敗訴須付訟費90萬

▲ 案件在高院審理。（資料圖片）

東區裁判法院於2019年耗時近百天審理1宗行人疏忽案，最終涉案尼泊爾籍女子獲判無罪，女子早前入稟高等法院，向兩名調查該案的警員及先後擔任本案主控的大律師等索償共600萬元。高院法官今（16日）頒下判詞，裁定尼泊爾籍女子的申索全部不成立，她並需支付共約90萬元訟費。

原告Thapa Kamala；首兩名答辯人為調查本案的警員唐銘基及張小華（均為譯音），另兩名答辯人Francis Haddon-Cave及關文渭則為兩名先後擔任主控的大律師，另外律政司司長鄭若驊亦在答辯人之列。原告早前就被票控行人疏忽一案，指控各被告惡意檢控。

法官今於判詞中指出，原告針對兩名警員的申索必然不成立，因為兩人並非檢控官，兩人的行為亦沒有影響律政司司長作出是否檢控原告的獨立判斷，而事情的發展亦並非兩人可預料的範圍之內。法官又認為案件原有的主控 Francis Haddon-Cave亦沒有權力中止聆訊，因此原告針對他的申索亦不成立。

至於其後接手的主控關文渭，法官則認為即使關發現沒有合理原因繼續檢控，案件所造成的損失亦非關能夠預計得到，在刑事審訊中的申索，只可透過申請訟費而進行，而非針對主控索償。同樣地，原告針對律政司司長的申索亦因同一原因而不成立。

法官因此裁定原告針對所有答辯人的申索均不成立，原告並需向答辯人支付訟費共逾90萬元。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝