【養生秘笈】61歲DJ夏妙然攻讀博士退休變押花達人　 中日式養生keep住100磅

▲ 前DJ夏妙然退休後，除了投入押花世界之餘，還學習日文、韓文、法文、德文，並考了一個金融保險牌。

昔日，夏妙然最為人熟悉的身份是電台DJ；今天，退休後她的身份是押花達人。夏妙然極之好學，工作之餘還可以完成博士論文；投入押花世界之餘，還可以學習日文、韓文、法文、德文，並考了一個金融保險牌，精力極之旺盛，退休生活多姿多采。

自言求知慾強的夏妙然，覺得人生可以不斷學習。她7年前開始學押花，差不多一個月就飛一次日本上幾天堂。「我除了學押花外，也會上其他堂，像和服、日本插花，就是那時候學。學到新嘢之餘，又可以令自己日文進步，所以每次雖然只是去一個周末，也很享受。」

▲ 夏妙然退休後，過著精采而有意義的生活。（黃建輝攝）

她在押花方面所付出的心血和時間，令她得過不少大獎，如多次得到日本麗乾花大賽佳作榮譽、美國費城第191屆花展押花組冠軍，而她也是和服二級講師，並取得日本草月流插花的草月四級證。

押花藝術是取材自大自然的元素——花朵、花瓣、葉子和其他有機材料，經過各種壓製技術，製成乾燥和平面的材料以創作圖畫。她覺得愛花藝者是中間人，可以拉近大家與大自然的距離。

【同場加映】呂爵安專訪

義教慈善團體押花望感染更多人

去年疫情，夏妙然的教學生涯沒有停下來。「我有用Zoom教大學生Global Studies，發覺他們對未來很迷茫。我希望能啟發到他們，鼓勵他們，並不是做所有東西都是為了錢。」

她有教《五個小孩的校長》電影而為人熟悉的元岡幼稚園、新生精神康復會的康復者、勵智協進會的家長、鄰舍輔導會的社工等等。

▲ 自言讀博士那幾年好大壓力的夏妙然，又要上班，又要寫7萬字的論文，因此也不敢告訴別人自己讀博士，怕完成不了。而2017年，夏妙然終獲頒香港大學哲學博士，當時許多圈中人到 賀，包括周慧敏及陳美齡等。（圖片：被訪者提供）

因著做DJ與許多歌手稔熟

夏妙然當年因為參加歌唱比賽而加入香港電台做DJ，因此與許多歌手都混熟。她說最難忘是當年能夠邀請到四大天王同台出席座談會，談論樂壇的發展，今時今日實在很難達成。「我和劉德華都熟，因為我們在電台有共同朋友，曾一起去唱K。」

她出版第一本押花書《花的世界無限可能》時，曾邀請劉德華寫序，但當時他很忙，結果他就用毛筆寫了「無限可能」4個字。

人雖然有極限，但只要你有鬥志、有創意，是可以製造無限可能，機會是由你自己創造。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

養生秘笈——日式加中式

押花、和服、草月流插花都是與日本文化有關，夏妙然與日本的一段緣，源於父親當年幫日本人煮食，因此夏妙然小時候，家裏已喝麵豉湯。

我以前不喜歡食納豆，但營養價值高，我現在早餐可以好悶，納豆加少許飯再加菜。

她還教大家如果要讓納豆覺得好吃，要連紫菜一起食，要先將紫菜剪成一條條，然後一啖納豆飯，一啖紫菜這樣吃，紫菜才不會腍。

她又指如果晚上肚餓要吃宵夜，最好是吃冷麵，因為煮完過冷河、加冰、冷麵汁、蔥，一點油份也沒有，不會積聚脂肪，而且5分鐘就可吃到，好過吃油炸的餅乾或公仔麵，麵包也太多牛油了。

▲ 夏妙然熱愛納豆，圖為自創的有營纖體納豆彩虹飯。（圖片：被訪者提供）

夏妙然自言也是一個湯水專家，開設了「妙妙好煮意」FB，承襲母親的煲湯手藝，喉嚨痛飲燉川貝無花果蜜糖，閒時也要煲馬蹄紅蘿蔔湯清熱，還會煲多一點，打救一眾單身朋友。

難得是已經「登六」的夏妙然，仍然可以保持100磅的體重，原因是每天也游泳1小時。「我其實不重視磅數，反而覺得游水給我很firm的感覺。」她以前要上班的時候，就每天8am先去游泳才上班。

意志很重要，有充足運動，人會更加精神。我已經游水超過10年，很少感冒，也沒有三高。

她熱愛游泳的原因，是因為不用找伴，而且在水裏面有很多思考的機會，游泳後，有些本來未想通的事情，就會知道怎樣處理。

【同場加映】4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持

記者：何小雲

場地提供：Glasshouse Greenery