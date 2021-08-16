【全民造星】MC張天賦跟師姐陳蕾談追夢　Eric Kwok夏天穿冷衫

▲ MC跟陳蕾首拍廣告。

Eric Kwok（郭偉亮）近日聯同歌手陳蕾（Panther） 、《全民造星II》師弟華納新人MC張天賦，一同拍攝虛擬銀行廣告，陳蕾亦首次為廣告包辦曲詞唱創作主題曲《凡星》，以「誰都可以發光，只要找對地方」為主題，歌曲勵志感動。

此廣告短片《凡星》日前於社交平台首播，不到24小時已經吸引35萬人次觀看。網民大讚故事感人。

片中講陳蕾是一個不顧一切希望開到演唱會的女歌手，寧願每日打幾份工、變賣家當，都堅持追夢，而她的努力更感動到另一位本來已經為現實放棄理想的中年男歌手兼經理人Eric Kwok，幫助Panther由busking成功登上舞台開個唱。

Panther的成功同時打動了仍在努力追夢的後起之秀MC張天賦。這個也同時是Panther的真實人生故事，為唱歌夢想奮鬥、堅持了11年，近年終於獲得外間認同。

▲ Eric Kwok演經理人。

幾位主角當日要在酷熱天氣底下進行拍攝工作，其中Eric Kwok飾演成熟老闆，服裝不單有西裝，內裡更以「冷衫」襯底，感覺與夏天拍攝古裝無異，Eric Kwok熱到頭暈反問為何要着冷衫，工作員就笑「貪靚係有代價㗎！」Eric反諷：「現在年輕人38度着大褸都冇汗，我就濕曬，真係要檢討一下，哈哈。」

做過選秀導師又係音樂人的Eric，跟陳蕾及MC合作過後，給予兩位新人非常高評價，「兩人唱得好，作歌又好聽，做戲又得，用回廣告台詞，兩個都係『星』，一定『升』。」

▲ 陳蕾堅持追夢。

陳蕾首次為演電視廣告，又創作主題歌，創作過程非常有共嗚：「自己跟故事女主角一樣，都試過變賣家當維持身計，但仍深信由比賽舞台走到今日，只要有找對地方，大家都可以盡情發光。」

MC張天賦首次拍攝電視廣告，演出前只得一晚時間唱師姐新歌，努力通宵練彈練唱，到現場拍攝時揮灑自如，唱出了MC式味道，一take 過完成，令工作人員嘆為觀止。

