【體育發展】統計月刊指體育活動佔2019全港GDP2.1%　相關從業員逾8萬人

▲ 體育活動佔2019全港GDP2.1%。（經濟日報資料圖片）

政府統計處發表8月份《香港統計月刊》，其中一章節分析本港於2019年在香港體育及相關活動的經濟貢獻統計數字，指出體育及相關活動於2019年佔香港以市價計算的本地生產總值的590億元，即佔 2.1%；相關就業人數為83,000人，佔總就業人數的 2.2%。

統計處今日（16日）發表月刊，指出體育及相關活動的經濟貢獻，可通過以基本價格計算的增加價值、以市場價格計算的本地生產總值和就業人數來評估。其中2019 年香港體育及相關活動以基本價格計算的增加價值為 390 億元，佔香港以基本價格計算的總增加價值的 1.4%。

按組成界別的基本價格計算，體育設施及體育俱樂部的運作經營，包括體育教育，是最就業人數的最大組成組別，涵蓋公共及私人體育設施、屋苑會所、體育活動及比賽、學校及其他體育組織提供的體育教育等，僱用36,000人，佔此行業的總就業人數的 43%。

至於體育用品的製造、進出口貿易、批發等組別，則僱用21,000人，佔25%。

統計處亦在報告中指出，港府一直沿用3大策略方向推動香港的體育發展，即推廣社區體育、支援精英運動 及發展香港成為國際體壇盛事中心。啟德體育園是政府近年在體育基建方面最重要的投資，工程於 2019 年動工，預計2023 年完成，屆時將提供多項高質素的體育設施，推動香港未來的體育發展。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7



實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴