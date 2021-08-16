  • 30°C
香港時間 : 2021816日 (週一) 17:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【體育發展】統計月刊指體育活動佔2019全港GDP2.1%　相關從業員逾8萬人

社會 17:25 2021/08/16

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

體育活動佔2019全港GDP2.1%。（經濟日報資料圖片）

 政府統計處發表8月份《香港統計月刊》，其中一章節分析本港於2019年在香港體育及相關活動的經濟貢獻統計數字，指出體育及相關活動於2019年佔香港以市價計算的本地生產總值的590億元，即佔 2.1%；相關就業人數為83,000人，佔總就業人數的 2.2%。

統計處今日（16日）發表月刊，指出體育及相關活動的經濟貢獻，可通過以基本價格計算的增加價值、以市場價格計算的本地生產總值和就業人數來評估。其中2019 年香港體育及相關活動以基本價格計算的增加價值為 390 億元，佔香港以基本價格計算的總增加價值的 1.4%。

按組成界別的基本價格計算，體育設施及體育俱樂部的運作經營，包括體育教育，是最就業人數的最大組成組別，涵蓋公共及私人體育設施、屋苑會所、體育活動及比賽、學校及其他體育組織提供的體育教育等，僱用36,000人，佔此行業的總就業人數的 43%。

至於體育用品的製造、進出口貿易、批發等組別，則僱用21,000人，佔25%。

統計處亦在報告中指出，港府一直沿用3大策略方向推動香港的體育發展，即推廣社區體育、支援精英運動 及發展香港成為國際體壇盛事中心。啟德體育園是政府近年在體育基建方面最重要的投資，工程於 2019 年動工，預計2023 年完成，屆時將提供多項高質素的體育設施，推動香港未來的體育發展。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7


實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【消委會】31款果乾營養元素較新鮮水果低　食安中心正跟進4款食物標籤有問題產品
今日 16:34
【消委會】31款果乾營養元素較新鮮水果低　食安中心正跟進4款食物標籤有問題產品
【投資騙案】40歲空姐墮網上情緣騙案損失逾600萬　警方拘22人涉詐騙及洗黑錢
今日 16:46
【投資騙案】40歲空姐墮網上情緣騙案損失逾600萬　警方拘22人涉詐騙及洗黑錢
【涉洗黑錢】涉借出户口處理騙款兩婦否認洗黑錢　其中1被告自稱亦受騙
今日 16:40
【涉洗黑錢】涉借出户口處理騙款兩婦否認洗黑錢　其中1被告自稱亦受騙

你可能感興趣

【消委會】31款果乾營養元素較新鮮水果低　食安中心正跟進4款食物標籤有問題產品
今日 16:34
【消委會】31款果乾營養元素較新鮮水果低　食安中心正跟進4款食物標籤有問題產品
【投資騙案】40歲空姐墮網上情緣騙案損失逾600萬　警方拘22人涉詐騙及洗黑錢
今日 16:46
【投資騙案】40歲空姐墮網上情緣騙案損失逾600萬　警方拘22人涉詐騙及洗黑錢
【涉洗黑錢】涉借出户口處理騙款兩婦否認洗黑錢　其中1被告自稱亦受騙
今日 16:40
【涉洗黑錢】涉借出户口處理騙款兩婦否認洗黑錢　其中1被告自稱亦受騙
就業 運動 經濟 GDP 批發 就業人數 進出口 運動 政府統計處 香港

最高瀏覽

【口腔護理】刷牙後用漱口水或致蛀牙　英國牙醫解構漱口最佳時機
17:54 2021/07/26
【口腔護理】刷牙後用漱口水或致蛀牙　英國牙醫解構漱口最佳時機
【機艙搗亂】13歲男童與母爭執狂踢飛機窗　空少勸阻無效膠紙封嘴綁手腳
17:24 2021/08/13
【機艙搗亂】13歲男童與母爭執狂踢飛機窗　空少勸阻無效膠紙封嘴綁手腳
【超大家庭】每周用600條尿片洗12機衫　32歲已成12孩之母：想繼續生
17:28 2021/08/15
【超大家庭】每周用600條尿片洗12機衫　32歲已成12孩之母：想繼續生