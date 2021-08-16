【民陣解散】鄧炳強稱罪行不因解散辭任而消失　定採全方位打擊策略

▲ 鄧炳強稱執法部門將嚴格執法，不容藉解散抹走刑責。（經濟日報資料圖片）

教協及民陣先後宣布解散。保安局局長鄧炳強在網誌稱，任何人或機構犯罪行，不會因其解散辭任而消失，亦不意味他們可逃避罪責。

鄧炳強稱，如任何人動輒以解散、退場等逃避相關責任，法治將難以彰顯，強調執法部門必定繼續，採取全方位打擊的策略，全力調查對危害國家安全人士及組織，不論有關組織是否停運，都嚴格按照港區國安法及其他相關法例，追究其事責任，絕不會容許違法組織及犯法者藉解散逍遙法外，確保危害國家安全之徒受到應得的法律制裁。

他指出，民陣成立以來，一直未有向公司註冊處註冊為公司，亦非向警察牌照課註冊的合法社團，而近年民陣舉辦的活動愈見激進，為國家安全帶來相當風險，特別是集和遊行期間或結束後，不斷有暴力事件，而民陣也未有依時向警方提交資料，散播錯誤意識，令青年以為犯法後不用承擔後果，被推進犯法深淵。

鄧炳強又形容教育，將政治凌駕教育專業，以教師組織之名，公然縱容黑暴和危害國安等勢力，甚至誘導學生罷課及參與違法遊行，將錯誤意識傳播到莘莘學子和教師身上，令人憤慨。

他強調，在維護國家安全上，仍然面對不少挑戰，特別是一些別有用心的人和機構，仍然死心不息，利用在社會或業界的影響力，進行鼓吹及滲透，認為香港畏長治久安，必須對這些危害國家安全的行為依法追究，堵塞漏洞。

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記者：陳宛彤