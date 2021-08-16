【退伍軍人病】過去一周錄2宗社區感染　衞生防護中心正調查

▲ 衞生防護中心交代退伍軍人病個案最新情況。（資料圖片）

衞生防護中心今日（16日）公布，退伍軍人病個案最新數字，8月8日至14日期間，錄得2宗社區感染的退伍軍人病個案呈報。包括46歲男病人，有長期病患，居於青衣長青邨青柏樓；及51歲男病人，過往健康良好，居於鑽石山星河明居E座。

衞生防護中心發言人說，正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。中心又強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。



發言人續說，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。



退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰