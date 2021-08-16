【MIRROR成員】姜濤落實跟柳應廷齊闖影壇　Jer預告改髮型跟毛舜筠合作

▲ 姜濤和阿Jer齊闖影圈。

《29+1》導演彭秀慧磨刀四年，早前傳出新戲撮合影后毛舜筠與超人氣偶像姜濤合作，消息一出，觸發鏡粉熱話，今日再有喜訊傳來，MIRROR另一位偶像實力派成員柳應廷（Jer），亦確定會加盟演出，跟隊友姜濤同樣獻出銀幕第一次，與影后毛姐大鬥戲！

為籌備這齣話題新作，彭秀慧導演全情投入，早前已秘密進行一連串揀蟀，經過多次試鏡後，Jer終於獲得電影角色，接到消息時的興奮心情，Jer記憶猶新：「我記得當花姐跟我說：『 Jer，你試鏡成功了！』我真的開心到不懂反應，始終是人生第一次參與電影演出，自己甚少這方面經驗，希望可以給大家看到最好的表現！」

▲ 姜濤和阿Jer聯手闖影圈。

【媽媽的神奇小子】柳應廷唱電影主題曲表揚殘奧運動員 Jer：天生缺陷不代表失敗【有片】

跟姜濤一同合作

Jer的歌唱實力早已備受認同，雖然曾經參與拍劇，但演戲經驗較少，第一次躍登大銀幕，Jer非常樂於接受挑戰：「我一直集中音樂發展，但其實都經常突破自己，譬如在MV都會演戲，只是沒有對白，去到電影就是另一個層次，不但要講對白，還有身體語言，所以都幾擔心自己演出，幸好我向來喜歡演戲，之前都有去過戲劇班上課，當跳進一個角色裡，演繹不是Jer的狀態，是一個幾得意的挑戰！」

更幸運是，Jer遇上彭秀慧導演（KP），在他的眼中，KP不但是好導演，還是照顧周到的人生導師：「在《全民造星》時，我已經覺得KP對學員超級用心，今次合作，更加體會到這一點，未開機前，KP籌辦了很多工作坊給我、姜濤與其他演員，又幫我們拉近與毛姐的關係，彼此不再存在前輩與後輩的心態，熟絡之後，會令演戲效果更好；對我和姜濤這些新演員來說，有時對劇本的理解會走錯方向，作為導演，KP會試演很多遍，給我們明確指引，找到演戲的重點，很開心能擁有一位對演員這麼用心的導演！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Jer與姜濤既是好隊友，又難得齊齊首次跳上大銀幕，Jer坦言，姜濤是自己的一顆定心丸：「我本身是個慢熱的人，加上去到一個不算好叻的範疇，更加有點緊張，幸好有姜濤在旁，平時大家比較熟，先去除一份緊張感，姜濤又是第一次拍電影，一起練習、一起聊天，會緩和彼此的緊張，所以今次是個好開始，而這個好開始，有姜濤的陪伴就更好，可以幫助大家成長！」

Jer減磅剪髮大變身

毛姐是影后級前輩，對Jer這樣自我要求極高的新星，起初難免會構成一定壓力：「在我心目中，毛姐是個遙不可及的前輩，第一次見面，我已感覺到她是個非常親切的前輩，她會擔心我和姜濤這些新演員太緊張，會嘗試與我們傾偈，緩和緊張感，坦白說，剛開始不算太成功，面對這位神級前輩，就算她真的好隨和，自己始終會有少少緊張，但經過不斷溝通後，情況已好了很多，希望可以最佳狀態呈現給觀眾欣賞。」

【MIRROR成員】12子人氣爆燈簽名成商機 網民開價100出售教主「非親筆」簽名

▲ 彭秀慧欣賞姜濤。

Jer目前正在努力keep fit，又密謀轉換全新形象，將名副其實以最佳狀態現身！他笑言：「大銀幕顧名思義，五官與臉孔都會放到很大，所以最近正努力減磅，希望看起來精神一點；還有我會轉一轉髮型，現實中Jer的髮型已keep了很久，為了今次電影角色，我會剪一剪頭髮，以全新形象與大家見面！」

同場加映：Edan訪問

Jer訪問