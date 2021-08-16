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【違檢疫令】6旬漢涉擅離家往深圳灣闖關被捕　法庭判監4周

社會 17:54 2021/08/16

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案件在屯門法院審理。（資料圖片）

62歲男子因違反居家檢疫令，於同日企圖離境，今日（16日）於屯門法院被判處即時監禁4星期。
 
案情稱，該男子去年8月31日入境時獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於同日企圖離境，並在深圳灣出入境管制站被入境事務處職員截獲。他今日於屯門法院就2項罪行各被判處即時監禁4星期，同期執行。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。截至今日，共有169人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高1.5萬元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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責任編輯：吳卓峰

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