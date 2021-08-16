【短命膠】調查推算4間連鎖快餐店年棄5億件膠餐具　環團倡2025年前全面禁膠餐具

▲ 有環團推算4間大型連鎖快餐店1年派過5億件即棄膠餐具。（程志遠攝）

環保署上月發表「管制即棄膠餐具計劃」諮詢文件，提出4年後即最快2025年起，推行首階段禁售及禁止餐飲業處所提供發泡膠餐具，以及禁向堂食顧客提供各類膠餐具 。至於外賣，則不能提供膠飲管及刀叉等。第二階段外賣規管與堂食看齊，但文件沒提及具體減塑目標及全面推行限期。有環團今（16日）聯合公布調查，推算4間大型連鎖快餐店1年派過5億件即棄膠餐具，其中膠蓋、食物容器以及膠杯佔51.9%，評批數字驚人，倡政府2025年要外賣、堂食禁膠餐具一併進行。

環保署今年7月推出為期兩個月的「管制即棄膠餐具計劃」公眾諮詢，當中估算2019年，港人人均棄置1,940件膠刀叉，即平均每日棄置超過5件；並建議2025年起禁止餐廳外賣派發泡膠餐具，及全面禁堂食提供膠餐具。

綠色和平、綠色力量、綠惜地球、綠領行動等10個環保團體，本月初於4間大型連鎖快餐店港島區分店，調查每日早、午、晚市3個時段，堂食、外賣的即棄餐具數量，再根據不同時段的銷售比例、每份餐使用數量、全年銷售額，按每宗交易只賣一份餐，推算出4間快餐店品牌每年派逾5億件即棄膠餐具，當中膠杯蓋、膠容器連蓋佔整體51.9%，外賣膠飲管、膠碟、膠刀叉等佔21.1%，堂食使用的即棄餐具則佔26.9%。

綠色和平項目主任譚穎琳指，上述調查按每宗只賣一份餐，即只有一套餐具計算，形容是「保守估計」，惟數字卻高達5億，直指「誇張」。她指，若按首階段2025年實施計，次階段甚至要等到2027年，實在太慢。她又指，外國政府，例如法國、加拿大2021年起已禁止提供膠飲筒、發泡膠盒等，批評港府設2025年開展實在太慢。

▲ 綠色和平項目主任譚穎琳。（程志遠攝）

團體促請政府必須在2025年前全面管制即棄塑膠餐具，推動可重用餐具模式及訂立清晰的時間表和目標；又建議政府應協助餐飲業界制訂認證機制，識別合規格的替代餐具，又應設立減廢援助基金，為使用可重用餐具的市民提供優惠。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴