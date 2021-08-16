【迎新營】嶺大因疫情煞停實體迎新活動　學生會斥太遲公布料4迎新營損失達20萬元

▲ 嶺大今年將所有校內迎新活動改為網上舉行，惟有學生組織斥校方於本月初才突然公布決定，恐帶來約20萬元損失。（資料圖片）

新冠疫情緩和，但部分大學今年續停辦迎新活動。嶺南大學學生會代表會臨時編委會指，校方突於本月初煞停所有校內實體迎新活動，並「強烈不鼓勵」在校外舉行迎新營（o camp）、學生應自行評估風險，被批太遲公布、涉及行政失當，估計至少4個迎新營受影響，料涉及損失約20萬元籌辦開支。校方則稱基於最新疫情，將所有校內迎新活動改為網上舉行。

嶺南大學學生會代表會臨時編委會昨（15日）在社交網站發帖，指嶺大學生事務處於上月29日與學生會代表會舉行閉門會面，引述校方稱教資會曾建議避免舉辦大型迎新活動，籲同學考慮風險再決定繼續舉辦與否，形容校方「未有明文禁止」，故多個學生組織續籌備活動，其中工商管理課程聯會及社會科學聯會更已於本月初舉行預備營（Pre-camp）。與會者之一、嶺大學生會代表會臨時行政委員會主席唐健樂形容校方當時仍「開綠燈」，指嶺大協理副校長（學生事務）李東輝在會上引述校長鄭國漢意見，同意今年復辦實體迎新活動。

嶺大臨編指，校方事隔約一周、於本月6日始公布取消所有校內實體迎新活動，理據是不希望在開學前有新冠肺炎個案，影響面授課堂及宿舍生活，即使復辦亦須延至開學後的9月中旬後，且不得以「迎新」名義舉辦，須改稱為「會面」，又強烈不鼓勵舉行校外迎新營或活動。

校方其後於上周一（9日）約見多個學生組織進行諮詢會議，嶺大臨編引述李東輝稱，署理校長劉智鵬等管理層有份作出有關決定，並指同學應自行作風險評估，決定是否舉辦校外迎新營，如有同學於活動中染疫，或會投訴學生組織。

不過，帖文指最少4個學生會屬下組織表示已租用迎新營場地、向組爸媽收費、訂購紀念品等，如場地拒退款或改期、加上校方不保證資助屬會開支，總損失可達20萬以上，學生會代表會及臨政直斥校方太遲公布、行政失當，有屬會批評校方推卸責任、要求賠償籌備開支；校方其後回應代表會及臨政時稱，最多按比例資助迎新營取消帶來的開支，惟拒絕全額資助。

嶺大發言人回覆表示，因應本港及鄰近地區最新疫情，並參考政府對人群聚集的指引，為減低大量同學聚集的健康風險，決定今年所有校內迎新活動改為在網上舉行；至於學生組織自行安排在校外舉行的迎新活動，大學亦敦促學生組織盡可能在網上舉行，如學生組織決定舉行實體迎新活動，應嚴格遵守政府和大學指引。

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記者：馮琪雅