民建聯倡讓港人自願參軍　最大限制是？

▲ 民建聯建議設立制度讓港人可自願參軍。

「港人參軍」這個話題幾乎年年被提起，但一直未有進展，民建聯今日發佈的民調顯示，近67%受訪者贊成讓港人可自願加入解放軍，建議設立制度讓港人可自願參軍。不過，正如民建聯立法會議員張國鈞所言，港人參軍除了要有主觀意願，亦要符合客觀要求。

這些客觀要求，不單是體能限制，而是《兵役法》的限制，由於《兵役法》未在港落實，因此港人不能加入解放軍，根據《基本法》，國防事務不屬於香港自治範圍，解放軍駐港部隊由中央負責。因此，港人參軍，需先解決法律限制。

事實上，幾乎每年兩會期間，都有人提出類似建議，2018年，中國國防部新聞發言人吳謙曾說，「對香港民眾的愛國熱情表示歡迎，有關方面正在研究論證。」不過，時隔3年，仍未聞有進一步消息。

民建聯上月7日至20期間，以電話隨機抽樣訪問了1476名12歲以上的港人，以了解市民對國情及解放軍的認識，當中49%受訪者形容，內地與香港現時「關係好」，但亦有43%受訪者形容是「關係不好」；44%受訪者認為，港府過去一年，在推動市民了解國情的工作做得好，認為做得不好的則有48%。79%受訪者贊成港府應多協助市民認識國情。

民建聯建議，設立「中國現代及當代史館」，展示中國共產黨的成立及發展歷史等，又建議在每年七一慶祝回歸及中共建黨。

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