【夜跑必備】ASICS新推反光及夜光系列跑鞋服飾　3D立體剪裁緩震效能為跑手護航

▲ ASICS推反光與夜光系列服飾，增加跑手們在晚上或光線不足的道路的安全性。(圖片由ASICS提供)

日本專業運動品牌 ASICS 根據跑手需求，新推LITESHOW反光系列跑鞋與 LUMINOUS 3.0夜光系列服飾，採用反光及夜光設計提高夜間亮眼辨識度。

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全新LITE-SHOW系列共設兩個品牌標誌性鞋款，包括有高度穩定及支撐性的代 表GEL-KAYANO 28及提供全方位緩震效能的GEL-NIMBUS 23。系列鞋款分別在鞋側中底結構，鞋跟和穩定片等各個細節位置採用反光設計，即使在晚上或光線不足的情況下，也能增加跑手們在道路的安全性。

系列鞋款的男女裝分別以黑色及白色主調上陣，並配上藍色及粉紅色的點綴，輕易配襯任何造型。

LUMINOUS 3.0 夜光系列服飾

系列包括男女裝運動外套、短袖上衣、長褲及短褲。而短袖上衣採用提花夜光紗線物料，經一定時間的光照後可在黑暗環境中呈現夜光效果，並採用更符合人體曲線的3D立體剪裁設計；而系列中的短褲和長褲則設夜光拉鍊及在腰間的橡筋位置添加夜光 ASICS 標誌。

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責任編緝：張懿慧