【抵港檢疫】科學委員會倡中低風險地區抵港者檢疫期延至14天　許樹昌：7天檢疫期後有12%個案走漏

▲ （陳國峰攝）

衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日(16日)舉行聯席會議，商討酒店檢疫期調整安排。衞生防護中心總監林文健、兩個科學委員會主席劉宇隆和許樹昌見傳媒。

許樹昌指，會上亦有檢視本地數據及海外情況，發現本港4月至8月11日，錄得52宗輸入個案均已接種疫苗，當中有88%涉及變種病毒，主要為L452R變種病毒；而88.5%為抵埗第7天檢測確診得到，惟仍有6宗個案於抵埗第8至14天檢出，包括美國抵港確診的外傭個案，於抵港第13日檢出，換言之7天檢疫期後將會有12%個案走漏。

他提到，隨Delta變種病毒出現，接種疫苗與否感染後帶有的病毒量亦相若，仍可將病毒傳予他人，故聯席科學委員會建議A組指明國家地區以外抵港的人士，抵港後酒店強制檢疫期由21天減至14天，及後再加7日自我監測。

許樹昌補充，有關人士仍需持三個條件，包括已完成接種疫苗逾14天，抵港前病毒檢測為陰性，而到埗後抗體檢測為陽性，衞生署亦正考慮加密檢測時間。

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記者：陳正怡