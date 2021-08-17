【曾俊華專訪】曾俊華任劍擊教練從不記輸贏　評港隊學生蔡俊彥：雙眼有火

▲ 曾俊華在訪問當天，展示劍擊功架。（黃建輝攝）

香港劍手揚威東奧創下歷史，打劍近50年的前財爺曾俊華，興奮莫明。作為喇沙書院劍擊教練，30多年培訓出不少劍手，但他說個人不記掛輸贏，專訪中說得最多的是︰終身享受劍擊／運動！

劍擊過去在香港是冷門運動，若不是張家朗花劍個人「一劍驚人」奪金，香港花劍隊在東奧創出歷史佳績 ，港人都不知花劍為何物，如今，不少人都趨之若鶩。

形容自己不大喜大悲的的曾俊華，說起劍擊，雙眼有火；採訪的記者見到他那柄花劍，雙眼放光，他亦樂於示範各種劍擊技巧，包括張家朗多次刺中對手背部那一招。

劍擊分為花劍、重劍、佩劍，作為教練，曾俊華對三種劍術的技巧，都如數家珍，但他最喜歡的是佩劍，「電影劍俠唐璜打的，都是佩劍，幾浪漫的」。早於70年代，他已參加佩劍比賽。

高中時習劍，在麻省理工大學時加入劍擊隊及做過教練的曾俊華，85年起在母校喇沙書院教劍擊，東奧男子花劍隊成員蔡俊彥，就是他的學生。曾俊華說，第一次碰面時，已見蔡「雙眼有火」︰「雖然他當時並不是很懂得『打劍』，但中二已讓他參加團隊比賽，吸收經驗，因為我覺得他有前途。」對於自己的昔日學生踏上世界舞台，曾俊華認為，蔡俊彥對自己有信心，保持情緒平穩，便會有好的表現。

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對於「劍神」張家朗，曾俊華大讚其表現非常好，「當你去到世界排名30到50位，不是排第一的，一定贏硬，張家朗在16強就打贏了排名第一的意大利劍手科高尼（Alessio Foconi）。」劍手踏到劍擊賽場上，勝負卻發生在剎那之間，曾俊華一再強調，運動員要對自己有信心︰「當你有點猶豫，便相差很遠，因為很多時候（裁判器）亮燈與否，只是取決於廿五分之一秒之間，所以只是差距非常短時間，結果便會很不同。」

曾俊華認為，高手技巧水平相約，心態才是致勝關鍵︰「大家打十場，你可能很強，可以贏我九場，我可以贏你一場。很多時我做教練時，就是要如何訓練學生保持贏一場的情緒。」他很認同今屆東奧兩銀得主、「女飛魚」何詩蓓的想法，直言︰「情緒上很有影響，（比賽表現）80%與情緒有關，20%才是技能。」

張家朗和蔡俊彥等香港劍擊隊，目前在內地備戰全運會，問及有何期望？曾俊華斬釘截鐵地說︰「不會，絕對不會，期望即是壓力！」

作為教練當然希望劍手有好表現，但他坦言非「嚴師」︰「我就從來不罵的，亦不會在運動員做得不好時，去抵制他。」他指出，人們一般喜歡被稱讚，認為「讚」比「罵」更有效，「做每一樣事情都不止一個方法，或者用第二個方法，可以做到呢？」

曾俊華認為，有些人參與運動是為了追求快樂︰「有些人未必想爭取住世界第一，有些人就是為求開心，參與一個團隊。」他透露，自己擔任教練時，不會為劍手選定項目，反而容讓學生自行決定打花劍、重劍或佩劍︰「我讓他們自己決定，喜歡玩甚麼便玩甚麼！我覺得任何人，你訓練他十多年，他每日都去練習，是可以有成就的。」

▲ 曾俊華在訪問當天，展示劍擊功架。（黃建輝攝）

運動員也未必無出路。曾俊華說了一個從麻省理工，到天下第一劍，到藥廠老闆的故事。他說，成功的運動員，更有集中力，韌力和忍耐力都比常人強，他的老友約翰‧哈門伯格，瑞典人，老家的教練說他打劍無希望，他去了美國MＩＴ唸書，兩人同是ＭＩＴ劍擊隊友，一年後，約翰在ＭＩＴ教練下開了竅，覺得自己可以做世界冠軍，便放棄學業去打劍，果然，他贏了世界冠軍，包括1980年奧運，他之後重返校園，讀了醫學的博士學位，現在於瑞典有兩間藥廠。

問及打劍往績，曾俊華如是說︰「贏很多，亦輸很多，沒有甚麼所謂，都是成長的一部分。我終身享受劍擊！」

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記者：黃慧日、胡偉明、伍瑋瑋、陳子謙、