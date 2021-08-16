【變種病毒】美國返港確診外傭抽血樣本寄港檢測抗體　林文健：調查是否涉違規

▲ 美國返港確診外傭抽血樣本寄港檢測抗體，衞生防護中心總監林文健指會調查是否涉違規或屬恆常處理方法。（陳國峰攝）

早前一名38歲女外傭由美國返港後確診L452R變種病毒，其早於4月7日及28日在港接種兩劑復必泰，6月18日離開香港前往美國，7月27日抽血樣本檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性，8月1日抵港後接受7天酒店檢疫，惟檢疫後第13天確診。詳情請見【下一頁】

有指患者於美國抽血後，再寄樣本返本港化驗所作血清抗體檢測，食衞局日前稱食衞局及衞生署正繼續跟進個案，不排除採取其他行動。

衞生防護中心總監林文健表示，有關個案仍於調查中，資料來源為病人本身，亦來自化驗室本身，因指責為人取外來樣本，而初步了解所得，外傭家人將樣本送來港，再轉交到化驗室，而當中是否有違規情況，或是恆常的處理方式。

他解釋，現時醫學界醫生照顧病人，好多時都會安排進行檢測，如本港未有相關檢測，亦會安排到外地，反之亦然，認同需予市民或業界更清楚訊息，亦已提醒本港化驗所勿接受外地樣本檢測，以證明抗體有效。

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記者：陳正怡