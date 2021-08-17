【智能愛人劇透】第11集劇情預告　多姐遭解僱家廉助查內奸

▲ 《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第10集講到敵對公司Duo產品發佈會當日，大量智能人失控，包括阿寶……

第10集（17/8）

多姐被指是偷走強智能人設計圖的內奸，遭Bruce解僱，多姐百口莫辯。

家廉表示相信多姐不是內奸，並努力為她尋找證據平反。

多姐在家廉盡心幫忙及關懷備至下，對他漸生好感。

阿寶不經意流露出個人情緒，被家廉察覺；阿寶否認，辯稱是機件故障影響。

《智能愛人》第9集劇情 上一頁