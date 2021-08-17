【智能愛人劇透】第11集劇情預告 多姐遭解僱家廉助查內奸 娛樂 09:00 2021/08/17 分享： 熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第10集講到敵對公司Duo產品發佈會當日，大量智能人失控，包括阿寶…… 第10集（17/8） 多姐被指是偷走強智能人設計圖的內奸，遭Bruce解僱，多姐百口莫辯。 家廉表示相信多姐不是內奸，並努力為她尋找證據平反。 多姐在家廉盡心幫忙及關懷備至下，對他漸生好感。 阿寶不經意流露出個人情緒，被家廉察覺；阿寶否認，辯稱是機件故障影響。 《智能愛人》第9集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】女神Ali展現美腿誘惑 好色才子陸浩明飛擒李佳芯 13:29 2021/08/13 【智能愛人】女神Ali展現美腿誘惑 好色才子陸浩明飛擒李佳芯 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 11:11 2021/08/12 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 【香港小姐2021】港姐破天荒做真人騷 佳麗穿泳裝接受各項挑戰爭出線 12:46 2021/08/07 【香港小姐2021】港姐破天荒做真人騷 佳麗穿泳裝接受各項挑戰爭出線 你可能感興趣 【智能愛人】女神Ali展現美腿誘惑 好色才子陸浩明飛擒李佳芯 13:29 2021/08/13 【智能愛人】女神Ali展現美腿誘惑 好色才子陸浩明飛擒李佳芯 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 11:11 2021/08/12 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 【香港小姐2021】港姐破天荒做真人騷 佳麗穿泳裝接受各項挑戰爭出線 12:46 2021/08/07 【香港小姐2021】港姐破天荒做真人騷 佳麗穿泳裝接受各項挑戰爭出線 智能愛人 電視劇 TVB