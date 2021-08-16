【時尚速報】7000呎時尚空間K11 Select正式開幕　雲集逾20家亞洲設計師品牌【附限時購物禮遇】

▲ 7000呎時尚空間K11 Select正式開幕。（圖片由K11 Select提供）

期待已久的首期消費劵數日前終於到手！ 想買新衫新鞋又怕撞款？ 可以到K11 Art Mall內的K11 Select選購時尚產品。7千呎時尚空間 K11 Select，精選逾20個亞洲設計師品牌，讓各位時裝愛好者都能找到自己的mix & match。

7000呎的K11 Select由原來一個區域擴展至兩個主題區域 - 主打Unisex風格的Zone A及專為個性女生而設的Zone B，特色亞洲品牌包括：

韓籍設計師主理及韓國女團加持的TAV

由本地、英國設計團隊聯手打造、MIRROR 演唱會鞋款的ANDREW KAYLA

Gen Z最愛的漁夫帽及太陽眼鏡品牌LIBeraTION及Unisex選物店Lib x CCCCCc Se/ect

顧客自行「錯配」、個人化定制兩邊恤衫的「設計實驗室」Errorism ｜ The Layers

混合街頭工裝、軍事及機能風格的選物店HOAX

主打追求細節鞋款及致力打造輕便又時尚手袋的LEATHER LAB x Lison

OL小資女大愛的極簡輕珠寶 MIXOLOGY、sdori等

不論是追求潮流穿搭的時裝精、還是OL小資女，都能打造屬於自己的個人風格及美學。除接受電子消費券外，為慶祝全新K11 Select 開幕，K11 Art Mall更推出於K11 Select買滿$300即減$50消費獎賞，優惠期有限，勿失良機！

K11 Select全新亞洲設計師時尚空間

地址：K11 Art Mall 1/F

開放時間：10AM-10PM

同場加映：90後女生自創幻覺蛋糕專訪，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩