【騙取診假】民政署女高級主任涉呃診假上興趣班　遭廉署起訴6罪周三應訊

廉政公署今日(16日)落案起訴民政事務總署一名署理高級行政主任，涉嫌騙取診假誤導民政署，聲稱曾於2年內的6日下午在辦公時間到訪一間中醫診所接受診症及治療，而事實上卻參加了興趣班，控告她6項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。被告獲准保釋，以待周三(18日)在九龍城裁判法院答辯。



被告傅申(41歲)，被控6項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》。被告於案發時是為署理高級行政主任，派駐到民政署轄下的黃大仙民政事務處，負責為黃大仙區議會提供秘書支援。



根據《公務員事務規例》，公務員可於辦公時間離開工作崗位，前往診所接受認可的治療、檢驗或診症服務。民政署的公務員如根據有關規例，申請於辦公時間離開工作崗位，應先取得其上司批准，及在返回工作崗位後填妥申請表。



控罪指，被告涉嫌意圖欺騙其主事人而使用6份載有虛假或錯誤陳述的「離開工作崗位」申請表，指她曾於2018年11月30日至2020年6月17日期間，於6個日子的下午到一間中醫診所接受診症及治療，而她明知意圖用以誤導政府。廉署調查發現，被告曾在上述日子的其中5天，於黃昏到訪該中醫診所，餘下一日則沒有到過該處。被告被指在涉事的6天下午參加了興趣班。

廉署接獲民政署轉介貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴該名署理高級行政主任。

廉署發言人表示，署方十分重視公務員誠信。廉署與公務員事務局合作，向各級政府人員提供誠信培訓及網上學習平台等，加強他們對《防止賄賂條例》及相關誠信議題的認識。廉署會繼續與各決策局及政府部門合作，向公務員宣揚廉潔文化。

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責任編輯：蘇文軒