【新冠疫苗】劉宇隆：科興疫苗第三劑數據已出　下月開會商討本港需否接種第三劑

▲ （陳國峰攝）

衞生防護中心聯席科學委員會早前開會，曾言市民是否接種第三劑疫苗亦言之尚早，需待兩、三個月後，海外和本地均累積更多數據才能下結論。詳情請見【下一頁】

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆坦言，今日衞生防護中心聯席科學委員會開會未及商討是否接種第三劑新冠疫苗，惟第三劑數據已出，包括科興疫苗已出兩篇預印研究，均涉及長者接種兩劑科興疫苗後6個月或8個月後仍具保護效力。

他續指，當中一份涉及60歲以上長者接種兩劑科興疫苗，抗體水平於6個月至8個月後下跌，惟再接種第三劑第7天後，抗體水平增7倍，中和抗體水平達300以上，形容是「好實在的數據說明第3針有好處」。

劉宇隆稱，美國食品藥品監督管理局上周亦提到，可為免疫力低下人士接種第三劑BioNTech疫苗，另亦有說法可予長者接種第三針；直言科學委員會將於9月一併就此開會討論。

不過他強調，本港長者接種率低，80歲或以上長者接種率但單位數百分比，70歲或以上接種率更少於3成，擔心一旦開關，即使本港接種率已達8、9成，長者接種率仍低，屆時變種病毒殺入本港，長者受感染後可致高死亡率，呼籲醫生為長者評估合適接種時毋須太過小心。

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記者：陳正怡