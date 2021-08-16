【國民教育】教育局資助幼稚園購買國旗及可移式旗桿　每校津貼上限3,000元

▲ 教育局公布為參加幼稚園教育計劃的學校提供津貼，協助購買國旗及可移動式旗桿，每校津貼額上限為3,000元。

教育局今日（16日）公布，為參加幼稚園教育計劃的學校提供津貼，協助購買國旗及可移動式旗桿，以便幼稚園在校舍內升掛國旗及舉行升國旗儀式，幫助幼稚園培養學生的國民身份認同，每校津貼額上限為3,000元。

據教育局向幼稚園發出通告指，局方一直鼓勵學校定期展示國旗及舉行升國旗儀式，以顯示對國家的尊重和提高師生的國家意識，幼稚園亦應幫助幼兒認識香港是國家的一部分及作為中國人的身份，認識國旗及升國旗的禮儀，建立對國家的歸屬感，培養國民身份的認同，惟大部分幼稚園校舍因規模較小、校舍環境等因素，未能安裝固定旗桿，以供升掛國旗及舉行升國旗儀式，因此局方鼓勵幼稚園購置可移動式旗桿。

為幫助幼稚園教導學生認識國旗、相關知識和禮儀，以及培養其國民身份認同，教育局為參加計劃的幼稚園提供一筆過「購買國旗及可移動式旗桿津貼」，協助學校購買國旗及可移動式的旗桿，以便幼稚園在校舍內升掛國旗及舉行升國旗儀式。已設置國旗及可移動式旗桿的幼稚園，則可運用該項津貼添置或更新相關設備。

局方提醒，幼稚園須參照局方通告「展示國旗和區旗及奏唱國歌」內的指引，包括於舉辦慶祝元旦日（1月1日）、特區成立日（7月1日）和國慶日（10月1日）的活動時升掛國旗及奏唱國歌，局方亦強烈建議學校在重要日子及特別場合，例如開學日、開放日、畢業禮、學校周年慶典、中華文化日等升掛國旗及奏唱國歌。學校亦須注意升降國旗的正確方法，確保旗幟狀況良好，亦有責任讓國旗在有尊嚴和體面的情況下展示。

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責任編輯：馮琪雅