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【上呼吸道感染】銅鑼灣保良局嬰兒組爆上呼吸道感染　涉20名學童其中一人仍然留院

社會 20:12 2021/08/16

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銅鑼灣保良局嬰兒組爆上呼吸道感染。（經濟日報資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（16日）公布銅鑼灣一間留宿幼兒中心爆發上呼吸道感染個案，涉及禮頓道66號保良局嬰兒組的20名學童，全部人情況穩定，惟一人仍需留院觀察。

防護中心公布，正調查銅鑼灣一所留宿幼兒中心爆發的上呼吸道感染個案，涉及20名學童，包括14男6女，年齡介乎5至35個月大，他們自7月2日起先後出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛和發燒等的病徵；全部病人已經註冊醫生治理，其中13人須入院接受治療，12人已經出院。全部病人現時情況穩定。

另外，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，衞生防護中心已向該留宿幼兒中心提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包，全部檢測結果呈陰性。中心人員亦已向該留宿幼兒中心提供有關預防呼吸道感染的建議及要求該中心進行清潔及消毒，該幼兒中心正接受醫學監察。防護中心亦呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

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責任編輯：黃悅晴

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