【SEN教育】群育學校暑假辦免費5天夏令營　助SEN學生成情緒管理高手

▲ 學校設立四驅車車場，教導學生設計四驅車，也讓他們學習透過計算和思考，以提升四驅車的性能及速度。（學校提供相片）

為幫助SEN學生享受開心暑假，香港扶幼會許仲繩紀念學校於本月初為SEN學生準備了兩個「2021情緒管理CEO五天夏令營」，讓高小至初中學生免費參與，透過主題訓練活動、遊戲治療、戲劇治療⼩組及社⼯輔導等，讓學生學習成為情緒管理高手。

香港扶幼會許仲繩紀念學校（下稱許校）將於8月23至27日舉行第二場「情緒管理CEO五天夏令營」，透過五天上午的主題訓練活動，讓學生分辨外在刺激、解讀內在感受、辨識管理情緒、⾏為抒發導引。

設戲劇遊戲治療⼩組

活動每天下午均有⼀節兩小時的成⻑⼩組，提供遊戲治療、戲劇治療⼩組、社⼯或輔導員等個別輔導，讓學生學習成為情緒管理高手。最尾一天的成長小組歡迎家長加入，一齊分享教育小朋友的心得。有興趣的學生可網上報名參加，費用全免。

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香港扶幼會許仲繩紀念學校是一所群育學校，學校有不少學生有著不同的行為情緒問題，他們或許未能適應主流學校的生活，但當轉介到許校後，學校的專業教師團隊、教育心理學家、言語治療師及社工等專業人士，便會為學生訂定個別化教育計劃（IEP），為他們設計適合他們的教育模式並密切跟進，定期反思及調節，讓學生得到全面的照顧並健康地成長。

許校重視學生的全人發展，故學校舉辦形形色色的興趣班，以啟發學生的興趣、發掘他們的潛能，讓他們投入所喜愛的活動、達致陶冶性情，讓暴躁的脾氣得以宣洩，從而培養和氣謙讓的情操。

▲ （學校提供相片）

是次舉辦夏令營的目的，是希望青少年能多嘗試不同活動，並透過參與活動得到反思和啟發，再配合與營內的專業人士溝通，令青少年更了解自己，從而明白自己在情緒控制上要改善的地方。

多元活動有四驅車電競

是次夏令營的活動十分豐富及多元，有新興的運動也有具傳統色彩的活動項目，包括四驅車、電競、烹飪、體適能及獅藝等。其中四驅車是學校為推動「STEAM」教學，早在5年前設立四驅車車場，教導學生設計自己的四驅車，除了發揮創意和美術能力外，也讓他們學習透過計算和思考，以提升四驅車的性能及速度，寓學習於娛樂。

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許校亦致力推廣電競運動，發掘學生於電競方面的潛能並加以培育，訓練他們的手眼協調能力及團隊合作精神，加強他們的溝通能力及情緒管理能力，並讓他們一展所長，建立自信。

要改善青少年的情緒問題，除了校方各專業團隊的努力外，家長的配合亦是十分重要，多鼓勵、多讚美，為孩子訂定健康的飲食及有規律的生活，再配合學生於學校所學，持之以恆，才是改善青少年情緒問題的良方。

活動詳情︰

主辨機構︰香港扶幼會許仲繩紀念學校

活動地點︰長沙灣東沙島街150號 香港扶幼會許仲繩紀念學校 (⻑沙灣站A2出⼝步⾏3分鐘)

活動費用︰全免 (包括師資訓練費、場地費、餐飲費、教材費及其他雜費等)

網址︰【按此】

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責任編輯︰林綺玲