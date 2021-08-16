【封區檢測】機場職員初步確診帶L452R　逸東二邨美逸樓今晚7時圍封強檢

衞生署衞生防護中心今日（16日）表示，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的新冠肺炎源頭不明的初步確診本地個案，患者為47歲女病人，居於東涌逸東（二）邨美逸樓，於香港國際機場擔任航空公司貴賓室職員，最後上班日期為8月14日。病人昨日的深喉唾液樣本呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株。政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上7時起限制在東涌逸東街8號逸東二邨美逸樓，受限區內人士須留在其處所並於明日凌晨2時前接受強制檢測。

▲ 逸東二邨美逸樓被列為受限區。（政府新聞處）

衞生防護中心表示，該名女病人於昨日（15日）出現發燒等病徵，向一名私家醫生求診，並於同日到北大嶼山醫院急症室求醫。她於昨日的深喉唾液樣本檢測結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y和E484K變異基因。初步資料顯示，她於潛伏期內沒有外遊，亦沒有接種疫苗，中心已將此個案列作本地個案。



鑑於個案涉及變異病毒株，其傳染性較高，政府今晚會在東涌逸東（二）邨美逸樓作出限制與檢測宣告。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第3、七、12及19日進行強制檢測。同時，病人的工作處所，以及她在潛伏期及傳染期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

政府亦將女病人居住的逸東二邨美逸樓列為受限區域，並將設立臨時採樣站，要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣，目標是爭取於明日上午約7時完成行動。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴