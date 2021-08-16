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【醫療事故】司徒拔道港安及聖保祿醫院涉開錯藥　衞生署指兩間醫院延誤通報

社會 21:12 2021/08/16

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聖保祿醫院涉開錯強心或升壓藥物。（經濟日報資料圖片）

兩間私家醫院發生開錯藥事件，衞生署證實，位於司徒拔道的香港港安醫院及聖保祿醫院分別於今年4月及2月令兩名病人錯誤接受強心或升壓藥物，兩間醫院均已向衞生署提交調查報告，署方審視報告後認為兩間醫院均有延誤通報。

衞生署回覆TOPick查詢時表示，於2021年4月分別收到兩間不同私家醫院通報的兩宗重要風險事件。第一宗事件涉及位於司徒拔道的香港港安醫院，一名82歲男病人於2021年4月3日經錯誤輸液速度接受強心或升壓藥物。

香港港安醫院表示，該名82歲男病人因腸胃出血入院，後因病情危殆於4月3日轉往深切治療部，接受密切醫學監察及多種藥物治療。惟進行其中一項藥物治療過程中，護士沒有嚴格跟從醫生處方的用藥劑量，亦沒有遵守醫院的用藥及其劑量雙重核對指引，院方發現事件已即時通知其主診醫生及應診醫生，並密切留意病人狀況。

醫院表示，病人屬長期病患，因病情嚴峻入院，於留院期間雖經密切監察及施救，仍不幸轉趨惡化。最後病況未有好轉，在家屬同意下停止施救，終告不治。院方經調查後，認為有關事件對病人身體狀況無直接影響。為保障病人安全，院方不僅鼓勵醫護人員持續進修，每年還必須通過內部專業能力評核，以確保各方面達應有水平，相信今次為個別事件，已立即提醒所有醫護人員，必須按既定指引為病人用藥，並安排該有關護士接受再培訓課程，而該護士已於6月自行請辭。同時，院方日後亦會與衞生署就需要呈報的個案加強溝通。

第二宗事件涉及聖保祿醫院，一名53歲男病人於2021年2月4日接受錯誤劑量的強心或升壓藥物。 

衞生署表示，在收到通報後即作出跟進，並要求兩間醫院於4星期內提交調查報告，兩間醫院均已向衞生署提交調查報告。 衞生署審視醫院提交的資料後，認為兩間醫院均有延誤向衞生署通報事件。除此以外，並無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》（第633章）或《私家醫院實務守則》的要求。 

TOPick正向涉事私家醫院查詢事件。

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記者：陳正怡、黃悅晴

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