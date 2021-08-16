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許廷鏗為《久天長地》唱主題曲　Alfred投入角色唱出喪妻之痛

娛樂 13:30 2021/08/16

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許廷鏗跟Wasabi及《天梯》作曲賴映彤合作。

《久天長地》舞台劇將於9月下旬於香港演藝學院歌劇院公演，主角之一游學修早前於網上發文，指未來兩個月將專注排練此劇，此劇的原著及改編Wasabi邀請到《天梯》作曲賴映彤 (小彤) 及許廷鏗(Alfred)為演出創作及唱主題曲。

Wasabi因欣賞小彤作品旋律優美，尤被她的《天梯》感動，遂先邀請她為這題材環繞生離死別、一個愛了三生的穿越故事做宣傳片配樂，再得小彤鼓勵和支持下完成整首歌曲及親自填詞。

Alfred深情演繹。

二人都認為Alfred是最適合的主唱人選；原來Alfred是Wasabi的中學師弟，早有交情，加上被曲和詞吸引，於是爽快答應主唱。

主題曲《久天長地》早前順利完成錄音，錄音室內，Alfred投入故事角色深情唱出喪妻之痛，和師兄Wasabi一見面卻真情流露立即變成「大細路」。

《久天長地》將於9月演出。

Wasabi知道舞台劇預算緊張，於是自資製作及「碌盡人情咭」，務求為他的凄美故事配上動人樂章，也作為他送給演出及太太監製的禮物。

事實上，故事提到的「傷痛」和「放下」命題，正是當下這個地方的人需要面對的問題，Wasabi望透過此劇感動人心，透過小說、劇場及歌曲讓觀眾可以好好哭一場、抒發情緒。

撰文 : TOPick柴犬出動

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