港府推動文化藝術　民政局以月薪6.7萬元搶媒體主任

▲ 民政事務處以月薪6.7萬元，招聘媒體主任。（經濟日報資料圖片）

港府近期積極推動文化藝術，連民政事務局也都加緊腳步，出動月薪逾6.7萬元，招聘媒體主任，而且只需3年相關工作經驗，出手闊綽。

今次招聘的媒體主任，並非公務員職位，合約期也只有1年，但假如工作表現達高水平，又令人滿意，約滿時可獲發一筆約滿酬金，相當於合約期內底薪總額的15%，連同年薪料可獲逾92萬元。

應徵者要持有學士學位或同等學歷，而且要有最少3年或以上，在大型廣播機構從事新聞或資訊節目的全職工作經驗，也要有製作或主持過，與民政局政策相關的節目的經驗，尤以藝術文化節目為佳。

這份月薪逾6萬元的工作，職責就是要檢視市民意見、監督電子剪報及社交媒體資訊檢閱服務，亦要就傳媒關係提供專業意見，制定公共關係策略，並且同傳媒機構聯繫，包括安排採訪、處理傳媒查詢等，還要因應需要，執行其他職務。

其實，各問責司局於過去多年間，一直吸納不少擁有傳媒背景的人士，擔任研究主任等合約職位。

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