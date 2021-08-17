【強制檢測】本地變種病毒個案曾訪東涌及機場15地點納強檢　包括東薈城商場逸東商場大家樂東堤灣畔必勝客

▲ 本地變種病毒個案曾訪東涌及機場15地點納強檢，包括東薈城商場逸東商場大家樂東堤灣畔必勝客。資料圖片

政府深夜就最新強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處17個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，包括在16日發現一宗涉及L452R變異病毒株、源頭不明的初步確診本地個案，患者曾到過的15個指明地方包括東涌東薈城商場也納強檢。為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士，亦須接受上述強制檢測。

被納入強制檢測公告，還包括上述初步確診者工作地點國泰貴賓室寰宇堂、患者曾乘搭的龍運巴士S65、N64綫；患者曾光顧的7間食肆，包括逸東商場大家樂、潮東廊、世窗冰室；機場一號客運大樓7樓莆田、can.teen、Gordon Ramsay Plane Food To Go，及東堤灣畔必勝客等等。

政府今日(17日)會在下列地點增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務：

東涌東薈城露天廣場及東堤灣畔公共空間

東涌逸東（二）邨美逸樓地下對出空地

香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區（北）



8月16日強制檢測公告詳情 (須於8月19日或之前接受檢測。受檢人士若在8月14日至16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定)：

A. 涉及 L452R 變異病毒株的初步確診個案曾到訪的15處地方

1. 國泰貴賓室寰宇堂(香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口)--7月25日至8月16日期間曾身處人士 2. 龍運巴士S65(東涌（滿東邨）開出往機場客運大樓（循環線）)路線 -- 7月25日至29日、8月1日、8月4日至6日、8月9日至10日或8月13日至14日任何一日的中午12時至下午5時期間曾乘搭人士 3. 龍運巴士N64(機場（地面運輸中心）開出往東涌（逸東）)路線 -- 7月26日至30日、8月2日、8月5日至7日、8月10日至11日或8月14日至15日任何一日的凌晨零時至上午3時期間曾乘搭人士 4. 大家樂(東涌逸東商場2樓221號鋪) -- 8月15日下午3時至5時期間曾身處人士 5. 潮東廊(東涌逸東商場1樓114號鋪) -- 8月11日中午12時至下午5時期間或8月14日上午11時至下午2時期間曾身處人士 6. 莆田(香港國際機場一號客運大樓7樓7E181號鋪) -- 7月27日下午4時至7月28日凌晨零時、8月4日下午4時至8月5日凌晨零時、8月6日下午4時至8月7日凌晨零時、8月10日下午4時至8月11日凌晨零時或8月14日下午4時至8月15日凌晨零時期間曾身處人士 7. can.teen(香港國際機場一號客運大樓7樓7T090號鋪) -- 7月26日下午4時至7月27日凌晨零時、7月28日下午4時至7月29日凌晨零時、8月5日下午4時至8月6日凌晨零時或8月13日下午4時至8月14日凌晨零時期間曾身處人士 8. 必勝客(東涌東堤灣畔地下24號鋪) -- 8月12日下午4時至下午9時期間曾身處人士 9. 世窗冰室(東涌逸東商場地下18-19號鋪) -- 8月12日上午10時至下午3時期間曾身處人士 10. Gordon Ramsay Plane Food To Go(香港國際機場一號客運大樓7樓7E163號鋪) -- 8月9日下午6時至下午8時期間曾身處人士 11. 東涌東涌健康中心2座1樓 -- 7月30日下午2時至下午7時期間曾身處人士 12. 東涌東薈城（只包括商場）-- 8月12日下午2時至下午5時期間曾身處人士 13. 恒生銀行(港鐵東涌站) -- 8月12日下午2時至下午4時期間曾身處人士 14. 香港街市-逸東邨(東涌逸東商場地下) -- 8月15日下午6時至下午8時期間曾身處人士 15. 創興銀行(東涌逸東商場地下1及2號鋪) -- 8月14日上午10時至中午12時期間曾身處人士

此外，由於2間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，該兩間學校亦被納入強制檢測公告。

B. 2間爆發上呼吸道感染學校 (8月3日至16日期間曾身處超過2小時的人士)

(1) 匡智會匡智松嶺學前兒童中心 -- 大埔南坑頌雅路松嶺村

(2) 救世軍荔枝角幼兒學校 -- 深水埗荔枝角道168號萬盛閣1樓



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責任編輯 李志強