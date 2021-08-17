【MIRROR成員】網民再發現教主7年前街舞比賽影片　19歲青澀Anson Lo獲神徒激讚：舞台皇者屬於你

▲ MIRROR成員教主盧瀚霆Anson Lo再獲網民「考古」發現，7年前參加青少年街舞比賽影片，當年只得19歲，青澀年華。

獲美國《紐約時報》讚譽為「新一代萬人迷」的Mirror成員「教主」Anson Lo盧瀚霆，繼早前被網民「考古」，挖掘出4年前先後在郭富城演唱會伴舞，又為陳慧琳首支國語歌《打字機》伴舞後，網民繼續鍥而不捨「考古」，竟然再發現「教主」Anson Lo在7年前，即2014年1月參加青少年街舞比賽的影片，當年只有19歲的少年「教主」Anson Lo，像個鄰家的大男孩，青澀年華，卻已舞技出眾，夥同舞蹈團隊奪得比賽冠軍。

▲ 網民發現2014年參加青少年街舞比賽的影片，當年只有19歲的少年「教主」Anson Lo，像個鄰家的大男孩，青澀年華，卻已舞技出眾。（影片截圖）

19歲「教主」參加青少年街舞比賽

「教主」Anson Lo在2014年參加青少年街舞比賽的影片，早在7年前已經上載網絡平台，在芸芸眾團員中，以「教主」Anson Lo最為出眾，顏值高之餘，舞姿亦流麗，是整個團隊的焦點靈魂人物。細看影片，「教主」Anson Lo跳舞時，愉悅之情表現無遺，確是十分享受舞台表演，無怪乎「神徒」紛紛留言表示讚賞：

教主7年前已經非常charming！

又話：

教主好型又搶眼，咁年輕已舞功高強又靚仔。舞台皇者屬於你。

仲有心心眼咁讚

教主咁細個就發光。

而街舞比賽影片當中，隱約聽到台下大叫「Anson、Anson」之聲不絕，看來，「教主」當然已有不少粉絲，相信也是「神徒」初育成的年代。此外，有眼利網民更發現早在街舞比賽前一個月，即2013年12月，找到少年「教主」Anson Lo隨跳舞教室在「油尖旺滅罪禁毒親子同樂夜2013」影片，在活動中表演街舞。

▲ 2013年12月，19歲的少年「教主」Anson Lo隨跳舞教室在「油尖旺滅罪禁毒親子同樂夜2013」活動中，表演街舞。（影片截圖）

「教主」Anson Lo曾經透露，他在跳舞時得到最大的快樂，即使遇到甚麼不開心的事，只要跳舞，僅僅是兩三分鐘，就是他最愉快、享受的時刻。事實上，「教主」對跳舞的追求，也是憑藉一夥堅定不移、一往無前的心，才走到今日舞台亮麗的成績。

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Anson Lo的讀書成績頗為優秀，小學就讀於天主教石鐘山紀念小學、中學也是區內Band one的保良局羅傑承（一九八三）中學，其DSE成績（ Best 5）為23分，中英文均考得很優秀（中文5*、英文5），其餘的科目為4，考入香港城市大學工商管理學（商業分析）學士課程，入讀Year 1時就加入了Dance Soc，其後更為了跳舞而放棄大學課程。

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考試前致電媽媽放棄大學當跳舞老師

關於毅然放棄大學課程這個決定，Anson Lo曾經說過，決定那一刻正值大學考試，他在大學給媽媽打了一通電話，告訴媽媽，他要放棄讀大學、要當跳舞老師的決定。他憶述，當時媽媽很不理解，質問他為甚麼DSE辛苦閉關3、4個月，咁努力讀書只為了考上大學，現在考上大學了，還差一年就畢業，為何就這樣放棄呢？Anson Lo當時不理家人反對，堅持決定，要追尋自己的夢想和快樂。

▲ 教主Anson在今年5月的MIRROR演唱會中使出渾身解數，超凡跳唱舞技。（本報資料圖片）

Anson Lo曾表示，他跟媽媽說，自己只有在跳舞時是最大快樂的。他不斷傳自己跳舞的片段給家庭群組，希望得到父母的認同，雖然他們只讀不回，但「教主」仍堅持繼續傳。當上跳舞老師後，的確很艱辛，從只有一個學生開始，慢慢才多幾個，再多幾十個。「教主」指出，那時的收入很微薄，但他堅持要給家用，要為家庭負責，不因一己追求自己的理想而置家庭於不顧。最終，「教主」的堅持和跳舞教學上做出成績，家人也改變態度，支持他追夢。

▲ 教主Anson在今年5月的MIRROR演唱會中使出渾身解數，超凡跳唱舞技。

出道3年，2021年可說是Mirror及「教主」Anson Lo的嶄露頭角年，Anson Lo有份演出的ViuTV劇集《男排女將》將會在8月18日起，在美國獨立廣播電視台播出，而「教主」與Edan呂爵安主演的《大叔的愛》則於本周六（8月21日）在日本首播。這個8月，「教主」Anson Lo更登上本地4本時尚休閒雜誌的封面，掀起了一陣搶購潮。

撰文：柴犬出動