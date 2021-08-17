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【開心速遞】《愛回家》成香港最長壽劇換JW唱主題曲　古佩玲成長駐角色利愛安客串演出

娛樂 10:48 2021/08/17

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TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》換新片頭及主題曲，並加入新演員。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚（8月16日）換上新片頭及新主題曲，為觀眾帶來新鮮感。《開心速遞》的新片頭加入「風少」陳浚霆外，更有「June」古佩玲，並改由JW王灝兒唱新主題曲《愛心灌溉》。

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《愛‧回家之開心速遞》換上新片頭及新主題曲。

港姐古佩玲將受力捧

截至昨日，《愛‧回家之開心速遞》已播至第1327集，現時最長壽劇集暫時為1330集的《香港八一至八六系列》，《愛‧回家之開心速遞》將於數天後打破舊紀錄，成最長壽處境劇集。

昨晚播出的《開心速遞》換了新片頭，除了之前的演員繼續參演外，新加入了「風少」陳浚霆及「June」古佩玲。

2019年港姐季軍古佩玲曾以島大同學身份現身《開心速遞》，並跟吳偉豪飾演的「朱Ling」有交涉。她最近以補習老師June的身份加入天才聯盟補習社，且成為長駐角色，相信古佩玲將備受TVB力捧。

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利愛安客串

另外，《開心速遞》經常有新人物加入，去年港姐冠軍謝嘉怡已加入劇組並成為尋寶圖一份子，飾演接龍新MT呂冠君，此角色在昨晚登場。

而話題人物「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten）也將現身《開心速遞》，她客串飾演菲傭麗莎（姜麗文飾）的同鄉，與麗莎及根叔（劉丹飾）有對手戲，不知日後有沒有機會成為長駐角色。

同場加映：呂爵安陳欣妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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