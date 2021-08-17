【民陣解散】林鄭月娥指民陣解散與本港言論自由無關　強調自願解散非免責條款

▲ 特首林鄭月娥。 （梁偉榮攝）

民間人權陣線日前發表聲明宣佈解散，特首林鄭月娥表示，在基本法之下遊行、示威、言論、新聞、出版等自由是受到保障，而民陣自願解散與行使自由或本港言論自由無關。

特首林鄭月娥今早（17日）出席行會前見記者，指有人將民陣解散聯想到示威或遊行的自由。她說，在基本法之下遊行、示威、言論、新聞、出版等自由是受到保障，而個別社會團體自願的解散是與有關自由無關，至於有外國的政客或外媒將兩者混為一談，認為有人打壓自由的言論，是偏頗且不能接受。

她又說，上述的自由並非絕對，而個人的自由不是絕對，會是受到更多重要的目的規範，包括國家安全、公共衞生、公共道德。國安法的第四條已列明會港府會尊重人權及自由，而自從去年6月30日已頒布國安法在港實施後，其效用可以止暴制亂外，亦為一國兩制定下基礎。

她指出，在國安法之下，港府需要對「觸碰紅線」的團體作出執法行動，認為他們自願解散是唯一的選擇，與行使自由或本港言論自由無關。她強調自願解散一個解碰紅線團體不是一個免責條款，執法機構仍會對關團體作出搜證或調查。

林鄭月娥又指出，任何團體若被政府凌駕尊業，港府將終止與其關係，包括日前宣布的教協及律師會。

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記者：郭詩詩