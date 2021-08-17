【星爺戀情】傳周星馳船P秘撻落選港姐　星爺與17歲Ukei出海玩Wakesurf

▲ 周星馳與落選港姐Ukei傳戀情。

一向「低調但受萬人景仰」的星爺周星馳近日被媒體拍到與三位女友人出海玩樂，當中包括現年17歲、今年參加港姐但落選未有入圍的張曉祺（Ukei）。

有指星爺與Ukei在今年6月一次的富豪船P中認識，十分投綠即互相「抄牌」，之後一直保持聯絡，但交往一直十分小心，不會用文字或錄音通訊，直接用微信打電話，亦更加不會合照。

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直到日前，星爺與Ukei及女友人出海被發現，星爺更百厭地開船上的水喉，在甲板上用水直射Ukei。而平時有踩單車及習武的星爺，雖然59歲身手仍然保持得很好，與Ukei等大玩Wakesurf展身手。當晚，眾人並在艇上唱K耍樂。

不過周星馳助手傳媒回覆表示，星爺當日是與一班朋友出海，私下與Ukei並不熟悉。

▲ Ukei今年只17歲。（取自IG）

從Ukei的IG所見，她平時頗外向，常出海玩樂。其實17歲的她是今年年紀最輕的香港小姐參加者，因此當日吸引媒體注意，因此當時有人向媒體爆料指她曾被爆拍過3至4次拖，又喜歡「收兵」，爆料者更指Ukei有奇怪癖好，喜愛上生物科外，更特別喜歡解剖老鼠。

不過可惜她最終未能入圍，徠她平時亦常在IG分享性感照派福利，又喜歡以可愛造型示人，難怪異性緣不俗。

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