【激安大減價】ITeSHOP年度激安感謝祭低至2折　TOPick讀者專享額外95折

▲ ITeSHOP於8月16日至8月22日舉行SS21年度激安大減價，大量精選貨品低至2折發售。

喜歡買衫買鞋買袋是女人的天性吧，趁全民派發消費券，掃貨的時刻又到！ITeSHOP於8月16日至8月22日舉行SS21年度激安大減價，大量精選貨品低至2折發售。TOPick的讀者只要輸入優惠碼【TOPICKSS21】，結帳時全單再專享額外95折優惠，抵上加抵，是時候為家中衣櫃添置新裝。



ITeSHOP的SS21年度激安感謝祭集合400多個時尚潮流品牌，包括IRO,A.P.C.,Tsumori Chisato,N°21,MCQ, HYSTERIC GLAMOUR, MSGM,Y'S, Mihara Yasuhiro等等亦在減價之列，絕對是個掃貨的好時機。

今次激安大減價亦網羅主打年輕人潮流服飾的ITeSHOP 日韓品牌單品超過200個本地及來自世界各地的潮流品牌，參與品牌包括: IZZUE, Fred Perry, FINGERCROXX, MUSIUM DIV, Deus Ex Machina, B+ab, tout à coup, earth music&ecology, STYLENANDA, :CHOCOOLATE等等，以超值價錢購多元潮流服飾。

可使用消費券購物

別以為感謝祭只是OL的「福利」」，當中也有大量媽媽們必買items，除了適合上班及郊外活動的衣物鞋子外，還可以選購親子裝、大容量手袋等，可以裝入大量的親子用品，適合媽媽們帶子女外出時使用。

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此外，9月開始踏入幼稚園及小一面試高峰期，媽媽們也不妨趁機以超值價，為子女選購大方得體的面試裝束，為子女面試時的形象加分。

更貼心的是，ITeSHOP提供7天退款保證，更可選擇免費送貨或門市自取，滿足不同人士的需要。最、最、最貼心的是，今次SS21年度激安大減價不但可以用消費券結賬，ITeSHOP更特意為TOPick的讀者提供優惠碼，讀者只要在結帳時輸入優惠碼【TOPICKSS21】，結賬時全單再專享額外95折優惠，抵上加抵。

抵買貨品推介

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特別優惠:

除了以低至2折再95折掃貨外，ITeSHOP年度激安感謝祭更加推「激安轉盤」活動，購物有機會可以再享折上折，或帶走精選獎品。

凡購買 ITeSHOP 歐美設計師單品，參與[激安轉盤]活動即有機會嬴取折扣優惠劵, 最高有機會可再享全單9/95折, 或精選獎品包括: N°21品牌LOGO上衣, A.P.C.的背肩手袋,及A BATHING APE® 的BAPE SHARK X HAJIME SORAYAMA X BE@RBRICK 1000% M Silver/Gold模型等。

至於ITeSHOP 日韓品牌單品也參與[激安轉盤]活動，即有機會嬴取價值HK$100或HK$50現金券於激安優惠期間使用,或精選獎品包括XXRAY Plus: Ernie Retro Edition模型, 3CE 的Multi Eye Color Palette (色號#Some Def), AAPE的Summer Bag 還有CARHARTT WIP 的Kickflip背包及New Balance 327 leather球鞋。

提提大家，數量有限，送完即止。優惠活動期間由8月16日至22日，大家記得把握機會掃平貨了！

立即選購歐美設計師單品: https://bit.ly/3iRiH8E

立即選購日韓品牌單品: https://bit.ly/3soTSEm